«Ver a mi padre llorando en su primera vez en San Mamés es la mayor herencia que me puede dejar» Un joven malagueño regala a su progenitor un viaje y una entrada para ver un partido del Athletic

Bruno Vergara Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:17 | Actualizado 17:24h.

Por las venas de la familia Jiménez, de Fuengirola, corre sangre rojiblanca. El abuelo le inculcó a su hijo ese amor por el Athletic. Era de Córdoba y ni siquiera pisó Bilbao, pero se hizo Athleticzale. El padre, que tampoco estuvo en la capital vizcaína, hizo lo mismo con sus hijos siguiendo la tradición. Estos sí han estado en Bilbao y, como no, en San Mamés.

Uno de estos jóvenes es Alejandro Jiménez, que quiso hacer realidad el sueño de su padre: poder visitar La Catedral. Así que hace menos de un mes le hizo un regalo muy especial. Le otorgó un viaje en avión a Bilbao y entradas para presenciar el Athletic - Mallorca de este pasado sábado 4 de octubre, con victoria para los leones.

Alejandro ha publicado en su perfil de TikTok (@bilba008) ese momento tan especial. «Ver a mi padre llorando a mi lado en su primera vez en San Mamés es la mayor herencia que me puede dejar», ha escrito sobre un vídeo en el que se puede ver al progenitor en la grada visiblemente emocionado sujetando con ambas manos la bufanda del Athletic. Después los dos se funden en un emotivo abrazo.

El padre y sus dos hijos también visitaron el museo del Atheltic. De hecho, Alandro también ha publicado un vídeo en el que se ve al progenitor emocionarse al recordar la alineación que le recitaba el abuelo de los chavales a él cuando este era más joven.

Hace unos días, cuando le hizo el regalo a su padre, también le dejó una emotiva carta. Le dio las gracias por «enseñarme a amar el fútbol, a vivirlo y luchar siempre respetando al resto». Una misiva en el que no paraba de elogiarle. «Deberías ser ejemplo para todos los padres de cómo tiene que comportarse un padre con su hijo en el fútbol». Y le agradece ese sentimiento que ha inculcado a su hermano y a él por el equipo rojiblanco, «por amar al Athletic con todas nuestras fuerzas. Cuando amas a este equipo la distancia es insignificante para vivirlo. Con el corazón rojo y el ama blanca».

Este joven ha estado en varias ocasiones en San Mamés. Presenció el encuentro de Europa League ante la Roma, y tampoco se quiso perder la cita ante el Arsenal. «Gracias papá, gracias abuelo, por hacerme del Athletic», dijo entonces un otro vídeo.