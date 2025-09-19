Un malagueño agradece a su padre que le inculcara el sentimiento Athletic: «Cuando amas a este equipo la distancia es insignificante» El hijo, un apasionado del equipo rojiblanco, le regala a su padre un viaje y entradas para ver un partido juntos en San Mamés

Bruno Vergara Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:09

Vivir en Bizkaia y ser del Athletic puede ser algo normal. El sentiemiento por el equipo rojiblanco se palpa por todo el territorio. Sin embargo, fuera también hay muchos athleticzales que aman estos colores. Alejandro Jiménez es uno de ellos. Un joven malagueño que ha estado varias veces en San Mamés y que ahora quiere hacer un regalo especial a su padre, que nunca ha pisado La Catedral.

Este chico se hizo hincha rojiblanco por su abuelo, «que no era de Bilbao, si no de Córdoba. De hecho, nunca estuvo en Bilbao», explicó hace unos meses, cuando Aljandro viajó desde Fuengirola para ver al Athletic contra la Roma en San Mamés. Una pasión por el Athletic que también tienen su padre y hermano.

De hecho, a su hermano le organizó una despedida de soltero en la que le llevaron a San Mamés. Ahora, ha querido que su padre también pueda vivir esa experiencia y le ha regalado los vuelos y las entradas para el partido del Athletic contra el Mallorca para el próximo 4 de octubre.

En un vídeo en su perfil de TikTok (@bilba008), Alejandro ha grabado cómo le hace entrega a su progenitor y su hermano de varios regalos. Para su padre el más especial: el viaje a Bilbao. Y una carta en la que le agradece «todo lo que has hecho por mí». Además, le da las gracias por «enseñarme a amar el fútbol, a vivirlo y luchar siempre respetando al resto».

Una carta en el que no para de elogiarle. «Deberías ser ejemplo para todos los padres de cómo tiene que comportarse un padre con su hijo en el fútbol». Y le agradece ese sentimiento que ha inculcado a su hermano y a él por el equipo rojiblanco, «por amar al Athletic con todas nuestras fuerzas. Cuando amas a este equipo la distancia es insignificante para vivirlo. Con el corazón rojo y el ama blanca».

Alejandro también estuvo el pasado martes en San Mamés en el encuentro contra el Arsenal. El joven publicó varios vídeos del ambiente «increíble» que se respiraba en los aledaños del estadio. «Gracias papá, gracias abuelo, por hacerme del Athletic».