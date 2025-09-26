El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic revela que Berenguer ha jugado las últimas tres semanas con molestias en un dedo del pie

El navarro es seria duda para afrontar el partido de este sábado contra el Villarreal

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:17

Ernesto Valverde ha salido este viernes por la tarde a la sala de prensa de Lezama con semblante serio. La inscripción de Aymeric Laporte ... en sustitución del lesionado Beñat Prados para disputar la Champions le ha alegrado la jornada, pero el panorama de cara a la visita este sábado (21.00) al estadio de La Cerámica para medirse al Villarreal le hace torcer el gesto. Cuestionado sobre el posible regreso de Nico Williams –el equipo nota más de la cuenta su ausencia desde que se lesionó con España en la primera de las ventanas de selecciones– Txingurri negó con la cabeza y señaló que «no lo sabemos. No sabemos nada de momento».

