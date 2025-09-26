El Athletic revela que Berenguer ha jugado las últimas tres semanas con molestias en un dedo del pie

Ernesto Valverde ha salido este viernes por la tarde a la sala de prensa de Lezama con semblante serio. La inscripción de Aymeric Laporte ... en sustitución del lesionado Beñat Prados para disputar la Champions le ha alegrado la jornada, pero el panorama de cara a la visita este sábado (21.00) al estadio de La Cerámica para medirse al Villarreal le hace torcer el gesto. Cuestionado sobre el posible regreso de Nico Williams –el equipo nota más de la cuenta su ausencia desde que se lesionó con España en la primera de las ventanas de selecciones– Txingurri negó con la cabeza y señaló que «no lo sabemos. No sabemos nada de momento».

Pero fue más allá y al detallar la situación dibujó un escenario bastante preocupante. «Hay algún jugador con más problemas que otros» adelantó. Y fue entonces cuando reveló que Berenguer lleva varios partidos «jugando con molestias». El multiusos navarro –ha jugado en todas las posiciones del frente de ataque en los seis partidos disputados hasta la fecha– «está un poco justo». Su presencia, a la espera de que a lo largo de esta tarde el de Viandar de la Vera ofrezca la convocatoria para viajar a tierras castellonenses, no está asegurada. «Ya veremos», deslizó. En concreto, según el parte médico facilitado poco después por el club, «sufre, desde hace unas 3 semanas, una artritis traumática en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie derecho». «Finalmente los servicios médicos han decidido que el jugador se ejercite a menor ritmo que sus compañeros«. Su presencia en la lista parece complicada.

La acumulación de esfuerzos se paga y Berenguer podría no ser el único que sufre las consecuencias de un calendario endiablado. La plantilla «está recuperándose del esfuerzo del otro día y algunos de las cargas de partidos seguidos que llegan y vamos a ver cómo podemos afrontar el choque de mañana», lanzó Valverde antes de encarar la última sesión preparatoria en Lezama. Y todo eso a las puertas de medirse a un Villarreal «fortísmo».

Aunque al Athletic las últimas campañas la visita a La Cerámica no se le ha dado mal –el curso pasado arrancó un empate–, el submarino amarillo se muestra muy «solvente» en este arranque de competición y será un compromiso «muy difícil». «Es un rival con grandes números y un caudal ofensivo importante. Genera muchas ocasiones. Contraataca rapidísimo y cuesta hacerle gol. El año pasado gracias al punto que logramos allí pudimos estar por delante en la clasificación y es un rival para estar arriba», apuntó el preparador.

Pese a las dificultades que entraña el envite, el Athletic quiere romper en La Cerámica esa racha negativa de tres derrotas y un empate, acompañada de una preocupante falta de gol. «Es verdad que no estuvimos muy fluidos en el juego –partido ante el Girona– y también que tenemos dificultades cuando el contrario se cierra atrás. Es una dificultad que te plantea el rival y que tenemos que buscarle una solución. En cualquier caso, en el encuentro de mañana el contrario es otro rival», adelantó Valverde dejando claro que el conjunto que dirige Marcelino García Toral no es de los que espera atrás.