Valverde se consuela: «El punto lo tenemos que valorar como bueno»

El Athletic salió de Praga con un empate que no es ni mucho menos el resultado soñado, pero su entrenador se consuela con que al ... menos el punto le permite mantenerse en la pelea por clasificarse porque perder habría resultado un enorme golpe anímico y prácticamente decir adiós a la competición.

Ernesto Valverde destacó que su equipo sumó un punto en un duelo complicado y en el que su equipo hizo «un partido para ganar». «Tenemos que valorar el punto como bueno por la pelea que ha habido en el campo, porque lo hemos intentado siempre hasta el final y porque todavía tenemos margen», explicó Valverde tras el encuentro. «Evidentemente, perder aquí desde el punto de vista anímico hubiese sido duro», añadió.

El entrenador insistió en que el Athletic no sólo resistió, sino que incluso tuvo ocasiones y juego para llevarse el triunfo. «Hemos tenido nuestras opciones para poder llevarnos un partido muy áspero y tenemos que continuar. Yo creo que sacamos muchas cosas positivas de aquí», añadió.

De hecho, recordó el precedente europeo en Newcastle, donde el equipo ofreció buenas sensaciones pese a la derrota. «Hicimos un partido compitiendo bastante bien y perdimos un poco por la pegada de ellos. Vamos a continuar. Nada es fácil», apuntó.

El empate en Praga reduce mucho las opciones, pero las mantiene abiertas. Las cuentas indican que necesitará ganar dos de los tres partidos, PSG y Sporting Portugal en San Mamés y Atalanta fuera. «Estamos vivos», remató el técnico.

Valverde resaltó que sus jugadores hicieron «un partido para ganar» y que tuvieron sus «opciones» en el arranque del partido y de segunda mitad, en un partido en que «apenas tuvo continuidad» en el juego.