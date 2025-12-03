El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Uriarte reivindica la grandeza del Athletic: «Este partido también es un Clásico»

El presidente se mostraba optimista antes del partido y pronosticó un 2-1

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:15

Comenta

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, reivindicó la historia y la dimensión del club rojiblanco en los prolegómenos de uno de los partidos más esperados del año, el que mide a su equipo frente al Real Madrid. Sólo hay tres equipos que han jugado en todas las Ligas de Primera, los que se miden en San Mamés y el Barcelona. Frente a quienes reservan el término clásico únicamente para el enfrentamiento entre blancos y azulgranas, el máximo dirigente fue contundente: «Se suele hablar del clásico, pero este también lo es. Contra el Madrid siempre ha sido una de las grandes citas del año y es muy difícil competir contra ellos», indicó a pie de campo.

El presidente rojiblanco destacó el ánimo de competir de los suyos en un duelo de máximo nivel como éste. «Llegamos con muchas ganas. En los últimos partidos hemos dado un paso adelante con dos porterías a cero seguidas y tenemos ganas de competir».

Tal era su optimismo que apostó por un 2-1 antes de que Mbappé fusilara nada más empezar a Unia Simón. Eso sí, destacó el desafío que afrontan los suyos en los próximos días en San Mamés. «Es un reto mayúsculo medirse seguido a Real, Atlético y PSG, pero como dice Valverde hay que ir de uno en uno».

