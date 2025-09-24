La unión Liverpool-Everton ante la crisis industrial y el fútbol femenino en Pakistán, ejes del Thinking Football Film Festival

La sala BBK se convertirá del 6 al 12 del próximo mes en el San Mamés del Thinking Football Film Festival que organiza la Fundación ... Athletic y que este año cumple su decimotercera edición. Durante los siete días de la muestra se proyectarán un total de 11 películas, 2 mediometrajes y 4 cortometrajes procedentes de 6 países, con una temática muy variada que invita al espectador a ver el fútbol desde otro punto de vista, como algo más que un deporte, y como vehículo también para la reflexión y el análisis.

Para la jornada inaugural –día 6, a las 19.00 horas–, la Fundación Athletic ha apostado por el largometraje 'Saipan'. Será la presentación oficial en Europa de esta cinta, que cuenta la ruptura entre el jugador estrella de Irlanda del Norte Roy Keane y el seleccionador Mick McCarthy poco antes del Mundial de 2002. Una historia de ego, lealtad e identidad que trasciende el deporte. Al día siguiente llegará uno de los platos fuertes del festival (20.00 horas) 'Two Tribes'.

Este documental de Tony Evans explora los momentos álgidos de los dos clubes de fútbol de la misma ciudad, Liverpool y Everton, en pleno declive socioeconómico en los años 80 debido al impacto de las políticas de Thatcher y todo ello en medio de una enorme agitación social y política en las calles. «Ambos clubes ejercieron de tablas de salvación en un momento de crisis industrial muy duro», apuntaron los organizadores de Thinking Football que encuentran similitudes con el Bilbao de los 80 y lo que representó el Athletic en aquel comento también de crisis industrial.

El pase contará con la presencia de dos grandes del fútbol británico como Peter Reid en representación del Everton y Sammy Lee del Liverpool. Memoria viva de aquellos históricos momentos. Peter Reid participará, además, al día siguiente en un coloquio especial que se llevará a cabo tras la emisión del cinta 'Howard's Way' (19:00), que narra la historia del Everton y su apogeo en la década de los 80 bajo la dirección del técnico Howard Kendall, que después dejó también una profunda huella en el banquillo de San Mamés.

Nadie mejor que el capitán de aquel mítico equipo para contar el papel de Kendall en aquel despegue. Peter Reid estará acompañado en el coloquio de los exrojiblancos Joseba Agirre y Peio Uralde que también estuvieron a la órdenes de Kendall. Otro de los momentos estelares de la muestra llegará el sábado 11, a partir de las 20.00 horas con la proyección de tres cortometrajes: 'Girls Move Mountains', 'My very own footballer!' y 'Cómo los cosacos jugaron al fútbol'. La primera de estas cintas narra la historia de una niña que «con la ayuda de un balón cambia su vida y la de los que le rodean formando un equipo en las montañas de Pakistán», detallaron desde la Fundación Athletic.

Pases para centros escolares

Tras estas proyecciones está programado un nuevo coloquio en el que participará la exfutbolista y activista palestina Honey Thaljieh, que fue embajadora del 125 aniversario del Athletic. La decimotercera edición del Thinking Festival se despedirá con una película muy emotiva titulada 'The Club That George Built'. La cinta narra la historia de un joven futbolista, George Dowell, que tras sufrir un grave accidente de tráfico que le deja en silla de ruedas encuentra un propósito transformando el club en el que se formó, el Worthing FC. El protagonista de la historia estará en la sala BBK para presentar la película a los presentes.

El festival también cuenta con dos pases matinales para los centros educativos de Bizkaia, en los que todavía hay plazas disponibles. Serán el 7 y 10 de octubre, a partir de las 11.00 horas. La primera jornada se proyectará 'Copa 71'. Producido por la exfutbolista Alex Morgan y las extenistas Serena y Venus Williams se centra en el primer Mundial de fútbol Femenino celebrado en México en 1971. Asimismo, el día 10, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, se proyectará 'Tigrar', obra que narra la historia de una joven promesa del fútbol sueco que se enfrenta a los desafíos que conlleva una carrera profesional precoz y que intenta suicidarse.