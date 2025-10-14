El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Simón se convierte en el jugador del Athletic con más partidos con España

El meta de Murgia supera a Joseba Etxeberria con 54 encuentros con La Roja

Alain Mateos

Martes, 14 de octubre 2025, 19:39

Unai Simón ha logrado este martes convertirse en el jugador del Athletic con más internacionalidades. Acumula 54 duelos, uno más que Joseba Etxeberria, el propietario del récord hastas el encuentro que España disputa contra Bulgaria en Valladolid. En la alineación estará acompañado por compañero en el Athletic Laporte.

El primer encuentro del meta del Athletic con España fue en noviembre de 2020. Contra Holanda, en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, con Luis Enrique en el banquillo de la selección. El partido terminó en empate a uno con goles de Sergio Canales por el equipo visitante y de Van de Beek por los locales.

Su primera gran noche fue la goleada frente a Alemania en el estadio de La Cartuja (6-0). Fue el elegido por el técnico asturiano para la Eurocopa disputada en 2021 por la pandemia. Vital en el partido de cuartos de final contra Suiza -detuvo dos lanzamientos en la tanda de penaltis-, Simón y España se quedaron a un paso de la final: les eliminó Italia.

Con el combinado ha ganado la Eurocopa de 2024 en Alemania, donde fue el titular para Luis de la Fuente, y también la UEFA Nations League. Allí fue el héroe en otra tanda de penaltis ya que repelió un par de lanzamientos de los croatas.

Es un fijo en la selección y estará en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Hasta ahora, ha sumado 32 victorias, 17 empates y cuatro derrotas.

