La UEFA destaca el milagro del Athletic: «Está en la Champions con un área de captación limitada al 0,04% de la población mundial» El organismo que rige el fútbol en Europa dedica un documental a la entidad rojiblanca y su forma de entender el fútbol

Juanma Mallo Martes, 18 de noviembre 2025, 16:51 | Actualizado 17:12h. Comenta Compartir

El Athletic ha vuelto esta temporada a la Liga de Campeones, la competición por equipos que más brilla en Europa. Con su particular forma de entender el fútbol, única en el mundo, el cuadro de Ernesto Valverde se codea con las mejoras formaciones del Viejo Continente. La propia UEFA sabe que se encuentra ante un caso especial, diferente, y por eso le ha dedicado un pequeño documental en el que aparecen algunas de las figuras claves del club, desde el presidente Jon Uriarte hasta Unai Simón, pasando por Iñaki Williams, del que se destaca que es el primer capitán negro de la historia de la entidad. Un dato expone la organización de Ceferin sobre los rojiblancos: «Es el único equipo que compite en la máxima competición europea con un área de captación limitada al 0,04% de la población mundial».

📽️ El año de su regreso a la @ChampionsLeague, la @UEFA pone en valor el modelo del @AthleticClub:



"Es el único equipo que compite en la máxima competición europea con un área de captación limitada al 0,04% de la población mundial"#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/7nhb3TPtZb — Athletic Club (@AthleticClub) November 18, 2025

Es diferente el Athletic. Lo dice Óscar de Marcos, el capitán de la pasada campaña. «Desde que naces, lo primero que se te regala es una camiseta del Athletic. Aquí te diríamos que es una religión», cuenta el futbolista de Laguardia, un hombre que todavía se emociona cada vez que piensa en la gabarra, ese momento único que coronó 40 años de persecución de un gran título. Él, junto a Muniain, levantó la Copa en Sevilla. Él, junto al resto de compañeros, surcó la Ría con la embarcación.

En el documental aparecen varios pasajes de ese día único, inolvidable. «Se me van a poner los pelos de punta siempre que lo recuerda», acepta el alavés, uno de esos futbolistas que forman parte de una entidad que no tiene comparación, que apostó por una manera de competir diferente. ¿Por qué? Lo cuenta Jon Uriarte, el presidente. «Es una especie de locura, una locura muy bonita que encima surgió de una bilbaínada según parece. No hay un registro oficial que muestre cómo es el origen. Al parecer es que fuimos a una final de Copa hace muchísimos años. Como se sabe, somos de influencia británica, nos acusaron de haber jugado con algún jugador que no debería haber ido. Nosotros nos revelamos, dijimos que no habíamos hecho trampa y que íbamos a volver el año siguiente con jugadores de casa, con jugadores de aquí y que ibamos a volver a ganar Lo hicimos. De esa bilbaína surgió la filosofía».

Empujando para lo mismo

Que ha llevado al Athletic a sumar ocho Ligas, 25 Copas, 3 Supercopas... Algunos de esos títulos, como el último torneo del k.o. con Ernesto Valverde en el banquillo. Él ha estado en otros conjuntos, ha convivido con otras aficiones como la del Barcelona, la del Villarreal o la ardiente del Olympiacos. Pero aquí, en La Catedral, todo es diferente. Se nota y se ve que todos estamos empujando para lo mismo. Parece algo sencillo de decir, porque es lo que todos los clubes quieren, pero aquí se nota de una manera más especial. En ese sentido esto es diferente«, confiesa Txingurri.

Unai Simón, el portero, también subraya otro elemento que hace distinto a este club. «Hay gente que juega al fútbol por dinero, hay gente que juega por títulos. Y creo que va un poco más encaminada al agradecimiento y al amor a la gente que te lo ha dado todo. Yo la vida que tengo es gracias al Athletic», acepta el meta alavés.

En el documental también aparece Iñaki Williams, «el símbolo de los nuevos tiempos» para el presidente Uriarte. Él confiesa que el Athletic es su vida. «Cuando era pequeño no tenía esa referencia de un jugador negro en el primer equipo. Ahora, en las categorías inferiores vemos cada vez más. Es un orgullo para mí que todos puedan sentirse identificados», aporta el capitán. Durante el vídeo, aparece junto a su hermano, y la UEFA destaca el amor a los colores de un Nico que renovó hasta 2035 este verano y que anotó una diana en la final de la Eurocopa. También que ha debutado en la Champions League con el Athletic, un «milagro», un equipo único.