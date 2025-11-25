Toquero lo tiene claro: «El Slavia es fuerte, pero el Athletic es superior»

Gaizka Toquero (Vitoria, 41 años) es uno de los jugadores más icónicos de la era moderna del Athletic. En Praga ha vuelto a jugar con ... el equipo rojiblanco en el partido de walking football ante el Slavia que ha concluido 2-2 y en el que ha anotado una de las dianas de los vascos.

El exdelantero rojiblanco se mostró feliz por volver a lucir el escudo: «Es mucha la alegría ponerte de nuevo la camiseta del Athletic. Hemos pasado un buen rato. He marcado un gol, pero eso es lo de menos», dice a EL CORREO.

Con respecto al duelo ante el Slavia lo tiene claro. «Es un partido complicado. Todos los de Champions lo son y más fuera de casa. El Slavia es un rival fuerte, pero creo que el Athletic es superior. Luego hay que demostrarlo en el campo, obviamente, pero pienso que tiene muchas opciones de conseguir la victoria», ha indicado.

El exariete hace cuentas respecto al objetivo mínimo para superar la Liga de Champions: «Creo que hacen falta nueve, diez puntos. Con ocho no te da. Así que el partido de Praga es importante, porque si ganas ya tienes seis».

Eli Ibarra (Azkoitia, 44 años) ha escrito historia en el Athletic. La segunda jugadora (413) con más partidos y ganadora de cinco Ligas ha participado junto a Toquero en el partido de Praga. El choque le dejó entusiasmada: «Ha sido una experiencia brutal», confesó tras el encuentro a este periódico.

Ibarra se muestra optimista por el carácter competitivo del Athletic: «Espero llevarnos los tres puntos. Sabemos jugar con la presión de tener que ganar para seguir en esta competición. Creo que van a dar el callo y nos vamos a llevar los tres puntos».

La excapitana admite que es un choque clave para el futuro europeo del Athletic. «No he hecho cuentas de los puntos necesarios, pero los tres de hoy son vitales», concluye.