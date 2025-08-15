«Que tops mundiales como Nico se queden significa que el del Athletic es un proyecto muy grande»

Aitor Paredes tiene una fe inquebrantable en sus posibilidades y en las del Athletic. El defensa de Arrigorriaga no se deja amedrentar por la esperada ... llegada de Aymeric Laporte, un fichaje que en la mayoría de las previsiones le relega a la condición de tercer central. «Me gano la confianza del míster para que sepa que puedo ser titular. No tengo ningún miedo a nada», avisa.

La ambición a nivel individual la traslada al plano colectivo. «Que tops mundiales comoNico Williams se queden significa que el proyecto del Athletic es muy grande», lanza con un tono de pleno convencimiento.

Paredes ha tenido en vilo a los rojiblancos por sus dos semanas de baja en pretemporada que pusieron en duda su presencia en el primer partido de Liga. Está en perfecto estado de revista. «Hemos sido precavidos para llegar al estreno», aclara.

– El Athletic llega a la Liga con seis partidos seguidos perdidos. ¿Afecta?

– Creo que no. Algunas derrotas han sido con PSV, Arsenal y Liverpool, partidos de mucho, mucho nivel. He visto desde casa los últimos encuentros. No me ha dado la sensación de haber sido muy inferiores a ellos para nada.Y eso sabiendo que su nivel es de tops mundiales. La verdad que yo veo al equipo preparado y que ha trabajado bien.

– ¿Entiende y comparte la inquietud que han generado esos resultados?

– Hay gente que es un poco dramática con los resultados de pretemporada. Por supuesto que queremos ganar también en pretemporada, pero lo que buscamos es sensaciones, coger los automatismos con la gente que viene de otros clubes y coger un poco la idea de juego del míster.Creo que más o menos se ha visto un poco plasmado.

Objetivo «Intentar igualar lo del año pasado en Liga y llegar lo más lejos posible en Champions y Copa»

– ¿Cuál es el ambiente del vestuario a pocas horas de empezar la Liga?

– Positivo, con muchas ganas. Casi nadie de este vestuario ha vivido una temporada de Champions. Tenemos muchas ganas de volver a repetir lo que hicimos el año pasado en Liga, que no fue para nada fácil, y ver lo que es competir en Champions, que para muchos es una novedad. Por supuesto en la Copa, intentar hacer una machada como la que hicimos hace dos temporadas.

Demasiados goles

– Quince goles encajados en siete partidos en pretemporada. ¿No son demasiados para un equipo que la pasada campaña fue una roca?

– Pues sí. Como he dicho, hay que seguir limando las asperezas, ajustando las cosas, movimientos de línea defensiva... Viene gente nueva, gente joven también, jugadores fuera de sus posiciones. Esta semana estamos trabajando mucho en eso y para volver a estar igual de sólidos que el año pasado.

–¿Les preocupa que con la Champions se generen demasiadas expectativas?

– Creo que la gente será consciente del nivel que hay en esta competición. Será una temporada para disfrutar, para vernos compitiendo con los mejores del mundo y creo que hay que ser positivos, ambiciosos en cuanto a los partidos, disfrutarlos. Y todo lo bueno que hagamos va a ser un premio.

– ¿Están convencidos de que darán la talla en la Champions ante los mejores del mundo?

¿Qué le demanda Valverde? «Me pide mejorar y ser más valiente en la salida con el balón»

– Yo desde luego no tengo ninguna duda de que nosotros somos un equipo muy sólido defensivamente cuando estamos bien y coordinados, que apretamos muy fuerte las salidas de balón de los contrarios y podemos hacerlo bien en estos niveles.

– El presidente, entrenador y el capitán acostumbran a marcar los objetivos al inicio de campaña. Anticípese a ellos.

– Tampoco tiene mucho misterio. Intentar igualar lo del año pasado en la Liga y llegar lo más lejos posible en la Champions League y en la Copa. Son los objetivos que todo el mundo quiere alcanzar.

– ¿Por qué hay que confiar que este Athletic va a hacer una gran temporada?

– Luego las temporadas salen como salen, pero antes de que empiece la Liga siempre tengo muchas expectativas. El grupo no ha variado mucho. Es una plantilla muy joven, con muchas ganas de jugar bien, de demostrar que valemos.

La llegada de Laporte

– Si llega Laporte, apunta a tercer central. ¿Cómo lo viviría?

– Es hablar de incógnitas. Me ha tocado estar en los dos lados y sé lo que es. También estoy aquí haciendo las cosas bien y creo que también me gano la confianza del míster para que sepa que puedo ser titular en cualquier momento y no tengo ningún miedo de nada.

– ¿Le molesta que se dé por hecho que va a ser así, que pasará a tercer central?

– No. La gente que opine lo que quiera, que aquí yo trabajo para poder estar en el once todos los días.

– El fútbol es una montaña rusa y usted es un ejemplo de ello.Ha pasado de cuarto central a jugarlo todo y ahora tiene la incógnita de qué va a pasar. ¿Cómo se viven estos cambios de estatus?

– Todo el mundo cuando se acostumbra a lo bueno le jode cuando cuando ya no es tan bueno. Es lo que más se nota. Ir de abajo a arriba es un placer y una maravilla, pero a todas las personas les jode cuando pierden algo que es muy apreciado para ellas.

Medias rotas «Ver a Bellingham fue un alivio. Hice lo mismo que él porque sufro calambres en los gemelos»

–¿Y considera que ese puesto de titular es suyo?

– Considero que puede ser mío sin ningún problema y que estoy capacitado para ello.

– ¿Y cómo se gestiona a nivel personal?

– Con normalidad, con intención de hacer todo lo que puedas en lo que dependa de ti. Es lo más importante. Trabajar cada día, que el míster vea que estás ahí preparado siempre y luego al final hacer todo lo que de dependa de ti.

– ¿Qué le pide Valverde? ¿Dónde le pide mejorar?

– En la salida de balón sobre todo. Al final estoy jugando en la izquierda, que no es lo más cómodo para mí.Estoy aprendiendo y estoy bastante más cómodo de lo que estaba. Ser un poco más valiente, que me acerque un poco más a la línea de delanteros antes de pasar... En fin, cosas muy técnicas.

Sus compañeros

– ¿Qué le gustaría tener de Vivián?

– Ser atento e intenso en todas las acciones.La sensación que da es que nunca está despistado y siempre está muy puesto.

– ¿Y de Yeray?

– Es un jugador que me encanta. Intento aprender mucho de su salida de balón. Es un poco más anárquico y lee muy bien las jugadas. Su lectura de juego es mejor que la mía seguro.

– ¿De Laporte?

– Pues su salida de balón. Es un jugador muy fino y también me he fijado sobre todo, cuando era un chaval de la cantera y lo tenía aquí como jugador del Athletic.

– El verano ha estado marcado por el caso Nico. ¿Cómo lo vivió? ¿Hablaba con él para convencerle para que siguiera?

– No hablé con él. La verdad es que nos hizo sufrir a todos. Era un poco montaña rusa. Parecía que se iba, que no... Confiaba en que se quedara, por supuesto, como amigo, compañero y athleticzale.

– ¿Qué ha supuesto para el vestuario que se quede?

– Marca un antes y un después en cuanto al compromiso por el club, que en el Athletic se pueden hacer cosas muy grandes. Que jugadores top mundiales como Nico quieran quedarse significa que este es un proyecto muy grande. Queremos ser ambiciosos y hay que tener los mejores jugadores posibles.

– Si vinieran a por usted alguien, ¿qué diría?

– Que no. Si Nico dice que no, no voy a decir yo que me voy a al Chelsea, je, je.

– Último año para el presidente, Jon Uriarte, y el entrenador,Ernesto Valverde. ¿Le gustaría que siguieran?

– De momento nos está yendo muy bien con los dos. Lo que va bien no hay que tocarlo. Confían mucho en mí ambas partes y estoy contento con ellos.

– A nivel personal, ¿qué le pide a la temporada?

– Seguir teniendo muchos minutos, mejorar como central, sentir que doy un paso adelante dentro del vestuario y que vaya bien colectivamente, que es lo más importante.