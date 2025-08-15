El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Paredes juega al billar en el edificio para el primer equipo del Athletic en Lezama. Luis Ángel Gómez
Aitor Paredes | Jugador del Athletic

«Que tops mundiales como Nico se queden significa que el del Athletic es un proyecto muy grande»

«Me gano la confianza del míster para que sepa que puedo ser titular. No tengo ningún miedo», dice sobre si será suplente con Laporte

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:51

Aitor Paredes tiene una fe inquebrantable en sus posibilidades y en las del Athletic. El defensa de Arrigorriaga no se deja amedrentar por la esperada ... llegada de Aymeric Laporte, un fichaje que en la mayoría de las previsiones le relega a la condición de tercer central. «Me gano la confianza del míster para que sepa que puedo ser titular. No tengo ningún miedo a nada», avisa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

