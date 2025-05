Con Sancet llegó un poco de luz

Robert Basic Bilbao Lunes, 12 de mayo 2025, 00:29 Comenta Compartir

El Athletic sacó adelante este domingo un partido clave en sus aspiraciones de jugar la próxima edición de la Champions y de acabar cuarto. No es un asunto menor el tema de la clasificación, porque acabar detrás del Barcelona, Real Madrid y Atlético daría también la presencia en la Supercopa y bastante más dinero. Habrá que esperar para hacer los cálculos, pero la diferencia respecto al quinto escalón de la tabla oscilaría entre los ocho y los diez millones de euros. Ganar al Alavés después de la eliminación contra el Manchester United era un imperativo y los rojiblancos cumplieron con el objetivo de sumar los tres puntos. Lo hicieron sin brillo, en un mal partido, sin chispa ni fluidez, con el físico justo, encantados de ver a Oihan Sancet de nuevo en el 'verde'. La reaparición del navarro arrojó un poco de luz sobre un encuentro espeso y nada atractivo, con una acción del 'lince' que acabó por meter en propia puerta Manu Sánchez. Bastó para imponerse a un Alavés inexistente en el ataque y despegarse del Villarreal, con la Liga de Campeones ya mucho más visible y clara en el horizonte.

«Después de la eliminación en Europa era un partido importante para seguir en los puestos de arriba. Estoy contento por volver a jugar y ayudar al equipo, y más aún por haber conseguido los tres puntos en casa», dijo Sancet a la conclusión de un choque en el que fue proclamado MVP. Se había perdido la eliminatoria contra el Manchester United y el derbi ante la Real Sociedad por una «lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda». El navarro se ha perdido 19 encuentros entre todas las competiciones por diversos problemas físico, pero ayer su salida al campo arrojó un poco de luz a las catacumbas futbolísticas del Athletic. Entró en el minuto 67 y 240 segundos más tarde se asoció bien con Ruiz de Galarreta. Sirvió un balón maravilloso que Guruzeta remató mal, pero ahí estaba en el segundo palo Manu Sánchez para marcar en propia puerta y dejar el triunfo en San Mamés. Fue un fogonazo que alumbró el camino al equipo y lo colocó con 64 puntos en la tabla.

Unai Simón

Una intervención providencial para negar el gol a Guevara

No tuvo mucho trabajo el portero internacional del Athletic, quien recuperó su sitio en el once tras su habitual suplencia en Europa. Nada más empezar el partido, en el minuto dos, evitó el gol que ya se celebraba en el banquillo del Alavés. Guevara se quedó solo en el área pequeña y su remate, flojo pero a bocajarro, sacó el de Murgia. Era el único disparo entre los tres palos de los vitorianos y el meta rojiblanco estuvo perfecto para evitar el 0-1. No sufrió, estuvo atento y agradeció el buen trabajo defensivo de Yeray y Vivián.

Apuesta por los 'cachorros'

Olabarrieta y Canales acuden al rescate como titulares

Con las bajas de los lesionados Iñaki y Nico Williams y del sancionado Berenguer, Ernesto Valverde echó mano de los 'cachorros' Peio Canales y Aingeru Olabarrieta. Este último se estrenó como titular con la camiseta rojiblanca y dejó detalles interesantes, mientras que el mediapunta hizo de Sancet y demostró que el balón no le quema y que tiene criterio con la pelota. El extremo alavés, quien venía de jugar en Old Trafford, no pudo hacer mucho daño por la banda derecha pero puso dos excelentes centros a Maroan. Fue sustituido en el minuto 56, y el de Barrika aguantó hasta el 67 para dejar su sitio al 'lince'.

Otra oportunidad desperdiciada

Djaló vuelve a jugar un mal partido y termina sustituido

Valverde dio continuidad a Álvaro Djaló y le puso en su demarcación preferida, la banda izquierda, pero el extremo volvió a completar una actuación decepcionante. Todo lo salió mal, sin apenas incidencia en el juego del equipo. Intentó regatear, pasar, asistir, pero las jugadas se perdían entre errores e imprecisiones. De los 12 duelos librados solo ganó cuatro –vio una amarilla por soltarle un codazo a Guevara que requirió de puntos de sutura–, no hubo pases clave, puso dos centros defectuosos y completó dos de los cuatro regates intentados. Pero más allá de los números, el ex de Braga transmitía poca confianza en su fútbol, inconsistencia en el juego, lo que le llevó al banquillo en el minuto 56. Fue el primer jugador cambiado con Olabarrieta.

¿Hubo penalti a Vivián?

El central fue agarrado por Guevara y cabeceó fuera

En un partido trabado y físico, sin apenas ocasiones, Dani Vivián fue a rematar de cabeza agarrado por Guevara. Corría el minuto 65 cuando el central cabeceó fuera un córner, pero lo hizo con el jugador del Alavés sujetándole por detrás. El árbitro no pitó nada y tampoco le llamaron de la sala VOR. Otro misterio pendiente de resolver.