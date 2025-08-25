Valverde recupera a Sancet frente al Rayo

Julen Ensunza Domingo, 24 de agosto 2025 | Actualizado 25/08/2025 00:58h. Comenta Compartir

La enfermería rojiblanca comienza a vaciarse para alegría de Ernesto Valverde. El de Viandar de la Vera recibió a mediados de semana la grata noticia de la vuelta al trabajo con el grupo de tres de los cuatro jugadores lesionados en la exigente pretemporada del Athletic que no pudieron participar en la sufrida victoria (3-2) ante el Sevilla en el debut liguero en San Mamés el pasado dia 17. Oihan Sancer, Beñat Prados y Unai Gómez se han ejercitado con normalidad en los últimos días y faltaba saber si el técnico y el equipo médico les veía listos para entrar en la convocatoria.

Pues bien, los tres están en la lista de 24 jugadores facilitada por Txingurri de cara al choque de esta tarde (19.30 horas) en San Mamés. El que no ha entrado es el centrocampista Unai Vencedor, uno de los descartes de Valverde, que apura sus opciones de recalar en algún equipo de Primera a préstamo. Parece complicado pensar que Sancet, Prados y Unai Gómez salten de inicio ante el Rayo para evitar riesgos, aunque según cómo se desarrolle el encuentro podrían tener algunos minutos.

Sancet, máximo realizador del equipo la pasada campaña, se lastimó el ligamento lateral interno de su rodilla derecha en el segundo partido ante el Liverpool en Anfield el pasado 4 de agosto al caerle encima un rival y con este tipo de dolencias conviene ir con prudencia, máxime teniendo en cuenta las exigencias del calendario con cuatro competiciones en liza por delante.

También se lesionó ante los 'red devils', pero en el primero de los partidos -el de los meritorios- Beñat Prados. El navarro tuvo que dejar el campo por un problema muscular moderado en el recto femoral de su pierna izquierda. Idéntica dolencia, pero en la pierna derecha sufrió Unai Gómez ante el Arsenal en el último de los amistosos de preparación. Todos ellos están ya a disposición de Valverde que solo cuenta con las bajas de Egiluz -se perderá la temporada tras sufrir la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha- y Yeray, suspendido por dopaje.

