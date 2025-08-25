El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic busca con una victoria ante el Rayo igualar el mejor arranque liguero desde la temporada 2013-14. Athletic Club

El Athletic no quiere sorpresas ante el valiente Rayo

De ganar y sumar seis puntos en las dos primeras jornadas de Liga, los de Valverde lograrían algo que no consiguen desde la temporada 2013-14

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:58

Las visitas del Rayo a San Mamés se han convertido en una cita especial, de las que se esperan con una sonrisa de bienvenida. Ello ... se debe a dos razones fundamentales. Por un lado está la conexión que se ha creado entre los dos clubes, una especie de simpática fraternidad bucanera forjada por los sectores jóvenes de ambas hinchadas. Y por otro está el estilo de los franjirrojos en los últimos años, su conversión en un equipo valiente y descamisado que les juega de tú a tú a todos sus rivales, incluidos los que le superan en calidad, como puede ser el Athletic.

