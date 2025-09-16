Un reto del máximo nivel posible

Jon Agiriano Martes, 16 de septiembre 2025, 01:02 Comenta Compartir

El sorteo y el calendario de la Champions han obligado al Athletic a comenzar la competición por las bravas, sin anestesia, con la mayor dificultad posible. Nada de un rival de un nivel similar, más o menos asequible, lo que podríamos considerar un peso medio. No. Los rojiblancos no van a tener un proceso de aclimatación. A la primera, para abrir boca, uno de los grandes pesos pesados de la competición. De hecho, uno de los semifinalistas de la pasada temporada y, desde luego, uno de los grandes favoritos para alzarse con el título el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

El reto es mayúsculo y lo cierto es que el último precedente contra un club de la Premier en competición europea no invita precisamente al optimismo. Y más si tenemos en cuenta que el Manchester United, el mismo que congeló San Mamés con aquel terrorífico 0-3 el pasado 1 de mayo, es bastante peor equipo que el Arsenal. Puestos a establecer una comparación en lo que a exigencia se refiere lo de esta tarde equivaldría a jugar con el Barcelona de Flick o un Real Madrid en su mejor versión, pero con una dificultad añadida. Y es que, mientras el Athletic está acostumbrado a pelear con merengues y culés porque lleva haciéndolo toda la vida, y merengues y culés respetan mucho al Athletic en San Mamés por ese mismo motivo, los gunners no saben nada de esto. Es la primera vez que juegan en la Catedral, de manera que pondrán las flores en el busto de Pichichi y, a partir de ahí, intentarán no hacer prisioneros.

Consecuencia Bien mirado, la liguilla del Athletic es otra y esta tarde tiene mucho más que ganar que de perder

Es su forma de jugar desde que Mikel Arteta llegó en 2019 y acabó elevando al club del norte de Londres a un nivel que no alcanzaba desde los años dorados de Arsene Wenger. Lo hizo, eso sí, no sólo con una bella idea de juego y un sólido aprendizaje al lado de Pep Guardiola, sino con una sucesión de inversiones por parte de los dueños del club que casi dan vértigo. Esta temporada, sin ir más lejos, casi 300 millones de euros para hacerse con Zubimendi, Eze, Gyokeres, Madueke, Mosquera, Norgaard y Kepa.

Lo de esta tarde (18.45 horas) en San Mamés será, por tanto, una de esas citas que, antes de disputarse, ya se sabe que van a pasar a la historia de un modo u otro. Ya que hablamos de la Copa de Europa, aunque ahora se llame de otra manera y tenga un formato distinto, nos encontramos con un partidazo que, salvando las distancias -aquello fue una eliminatoria tras un 0-0 prometedor en Anfield- recuerda al histórico contra el Liverpool el 2 de noviembre de 1983. El objetivo del Athletic, por supuesto, será que el resultado sea diferente. Y a ser posible, que los jugadores de Arteta no puedan dar la lección que entonces dieron los Neal, Lawrenson, Souness, Sammy Lee, Dalglish, Rush y compañía.

¿Qué nivel darán los rojiblancos? La verdad es que hay ciertas dudas, por mucho que la solidez en casa, en un San Mamés donde los llenos ya se repiten a la inglesa, es decir, con independencia de la identidad del visitante, sea una de las características más acusadas y rentables del equipo de Valverde. La derrota ante el Alavés ha hecho daño, sobre todo por la forma en la que se produjo. La pobreza del juego ofensivo del Athletic, vinculado al mal partido o a la patente baja forma de algunos futbolistas importantes, por no hablar de la ausencia de Nico Williams, fue desmoralizante. El equipo está obligado a una corrección inmediata si no quiere verse desbordado por un Arsenal cuyo poderío ofensivo está más que acreditado. Que hasta Zubimendi haya marcado ya dos goles -los mismos que en toda la temporada pasada en la Real- lo dice todo.

El ogro

Iñaki Williams, que como capitán compareció este lunes en la rueda de prensa oficial, acertó cuando se refirió a lo que deben hacer para superar al ogro que tendrán enfrente. Se trata, dijo, de seguir el camino que le llevó al Athletic a clasificarse para la Champions y aprovechar las oportunidades. Así es, efectivamente. El problema es que hacerlo es mucho más difícil que decirlo y requiere de un grado de confianza en el estado del equipo, en la calidad de sus prestaciones en este momento todavía incipiente de la temporada, que no sabemos si existe o no. Sea como fuere, tampoco es cuestión de ponerse dramáticos. La importancia del partido hay que relativizarla. Para el Athletic será un estreno apasionante, un descubrimiento -Berchiche es junto a Laporte el único rojiblanco que conoce la competición, pero no se juega la vida. Digamos que su liguilla es otra y que, bien mirado, tiene mucho más que ganar que de perder.