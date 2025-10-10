La confesión de Rego tras su primer gol con el Athletic: «En la grada estaba mi aita y lo celebre mirándole a él» El centrocampista de 22 años reconoce que debutar en LaLiga ha sido «increíble», pero hacerlo en la Champions «es una sensación que no sé explicar»

Alejandro Rego ha traído una de las buenas noticias al Athletic esta campaña. El centrocampista anotó el gol de la victoria ante el Mallorca antes del parón liguero. De momento, ha participado en seis encuentros: cuatro de Liga y dos de Champions. En Lezama siempre se le ha considerado como una gran promesa por tener un físico adaptable a la élite y por su habilidad. A sus 22 años, vive un auténtico «sueño».

Así lo confiesa en un vídeo publicado por el club rojiblanco en sus redes sociales para conocer con más detalle cómo se siente el joven pivote tras debutar con el primer equipo. La entrevista comienza con el recuerdo del que ha sido el mayor éxito del Athletic en las últimas cuatro décadas: la Copa de la temporada 23/24. Bilbao, y Bizkaia entera, vivieron unas jornadas apasionantes, inolvidables, primero con la final de Sevilla y después con la celebración de la gabarra.

Entre los miles de aficionados que fueron a La Cartuja y que, unos días después, jaleaban a los campeones en la ría se encontraba también Rego. «Ahí estaba yo», dice señalando una fotografía en un libro conmemorativo de la gabarra. «Estaba en el puente, casi no podías entrar», continúa con orgullo.

Y ahora comparte vestuario con los héroes. Impone, pero sus compañeros se lo ponen fácil. «Aquí te tratan como uno más desde el primer día. Te impresiona verlos en la tele, pero llegas y te tratan como uno más, y eso hace más fácil todo», apunta.

El jugador, nacido en Bilbao, entró en Lezama con 14 años tras formarse, primero en el Indautxu, y después en el Santutxu. Tras pasar por las categorías inferiores del Athletic, ha llegado al primer equipo donde busca un hueco. Hace poco, era un mero espectador: «Vivo a 10 minutos de San Mamés. Siempre he ido a los partidos andando», cuenta.

«Lo voy a recordar para toda la vida»

Reconoce que debutar en LaLiga ha sido «increíble», pero hacerlo en la Champions «es una sensación que no sé explicar». Si hubiera seguido en el Bilbao Athletic, Rego admite que hubiera viajado por Europa para animar a los de Valverde en Champions. «Podría haber sido un aficionado más en Dortmund...», dice, pero la realidad es que fue de la partida y jugó los 90 minutos. «Tiene juego y fútbol, debe meter ritmo a los partidos y si lo consigue es un jugador de mucho nivel técnico y puede ayudarnos», le alabó Valverde después del encuentro ante el Borussia.

Pero el mejor momento para Rego en este inicio liguero fue el gol ante el Mallorca de la última jornada. Sirvió para que los rojiblancos rompieran la mala racha y volvieran a sumar los 3 puntos. Casi nada. «Meter gol en San Mamés es bonito pero en el momento en el que estábamos, es mejor aún. Es una sensación que voy a recordar toda la vida», asegura en el vídeo compartido por el Athletic.

El mediocentro estrenó su cuenta anotadora con el primer equipo. Sus compañeros lo celebraron a lo grande sobre el césped. Pero el chico solo tenía ojos para la grada. El motivo era muy especial: «Al principio, no sabía qué hacer. En la grada estaba mi aita, me acordé de él el primero y lo celebre mirándole a él. Un sueño que ojalá se repita más veces».