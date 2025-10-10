El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñaki Williams lanza el penalti que supuso el primer gol ante el Mallorca. EFE

La hora de los delanteros del Athletic

Los goles de Guruzeta en Dortmund e Iñaki ante el Mallorca son el camino a seguir para un Athletic falto de producción ofensiva

Igor Barcia

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:53

La victoria frente al Mallorca dejó varias lecturas positivas para el Athletic. Además de romper la racha negativa y volver a sumar tres puntos, sirvió ... para celebrar un gol de un delantero centro rojiblanco. El penalti anotado por Iñaki Williams con el que abrió el marcador supone el segundo de la temporada de un jugador del Athletic actuando en punta, después del que anotó Maroan en la jornada inaugural. Si añadimos el tanto que logró Gorka Guruzeta en Champions frente al Borussia Dortmund, el resultado es que en los dos últimos encuentros han visto por fin puerta dos de los 'nueves' rojiblancos, una aportación de la que el Athletic estaba muy necesitado en este inicio de curso.

