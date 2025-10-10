La hora de los delanteros del Athletic

La victoria frente al Mallorca dejó varias lecturas positivas para el Athletic. Además de romper la racha negativa y volver a sumar tres puntos, sirvió ... para celebrar un gol de un delantero centro rojiblanco. El penalti anotado por Iñaki Williams con el que abrió el marcador supone el segundo de la temporada de un jugador del Athletic actuando en punta, después del que anotó Maroan en la jornada inaugural. Si añadimos el tanto que logró Gorka Guruzeta en Champions frente al Borussia Dortmund, el resultado es que en los dos últimos encuentros han visto por fin puerta dos de los 'nueves' rojiblancos, una aportación de la que el Athletic estaba muy necesitado en este inicio de curso.

Los problemas goleadores no han desaparecido, desde luego, pero es un punto de partida fundamental. Porque tanto Guruzeta como Iñaki Williams no habían visto puerta en la temporada 2025-26 hasta la entrada de octubre, es decir, casi dos meses de sequía desde que se disputó el primer encuentro de Liga ante el Sevilla. Y Maroan, el único delantero centro que había marcado, no ve puerta desde aquel partido donde el Athletic ganó a los hispalenses (3-2).

Los datos goleadores de esta temporada chocan con el rendimiento del equipo rojiblanco desde que Ernesto Valverde se hizo de nuevo cargo de la plantilla al inicio de la temporada 2022-23. Entonces, tras disputarse la octava jornada de Liga, llevaban 17 a estas alturas, en la 2023-24, trece, y en la 2024-25, doce. Lo de este curso está siendo un problema, ya que han firmado nueve goles en sus ocho primeros partidos de Liga. Esta cifra es, con diferencia, la peor de esta tercera etapa de Valverde en el club.

Este bajón está relacionado directamente con esa falta de productividad de los delanteros rojiblancos, con esos dos únicos goles en ocho encuentros anotados por los futbolistas de vanguardia sobre los que a priori debe caer el peso de la capacidad ofensiva del Athletic. A esos dos goles de los delanteros centro se les puede añadir los tres anotados por Robert Navarro, Nico y Sancet. Pero aun con esa aportación de la que se podría denominar segunda línea, la comparativa con las tres últimas temporada de Valverde al frente del equipo dejan en mal lugar a los atacantes de la plantilla.

Porque en las ocho primeras jornadas de la Liga 2022-23, los delanteros del Athletic sumaron catorce goles: los hermanos Williams, Sancet y Berenguer llevaban tres cada uno. Y Guruzeta, dos. La temporada siguiente, la 2023-24, hicieron diez. Iñaki Williams había firmado cuatro. Guruzeta, que arrancaba la mejor temporada de su vida, ya llevaba tres, mientras que Sancet, Unai Gómez y Villalibre se repartían uno cada uno.

En el último ejercicio, la productividad goleadora del equipo bajó de forma notable -de 61 goles a 54- pero lo compensó con una actividad defensiva espectacular; hasta el punto de que su cifra de goles encajados, 29, que eran ocho menos que la campaña anterior, fue la segunda mejor marca de todas las ligas europeas. Aunque a los pupilos de Ernesto Valverde ya les costaba más anotar, sus futbolistas ofensivos ya sumaban ocho tantos en los ocho primeros encuentros de la temporada liguera: tres de Sancet, dos Guruzeta, y uno cada uno los hermanos Williams y Djaló.

Problemas para arrancar

Si centramos de nuevo el objetivo en los 'nueves' de la plantilla, y dejando al margen a un Maroan que llegó a la plantilla en el pasado mercado de invierno, se antoja preocupante la dificultad que están teniendo tanto Iñaki Williams como Guruzeta para arrancar este curso. En el caso del mayor de los hermanos, no es la primera vez que arranca su cuenta goleadora en la octava jornada de Liga, sino la tercera. En sus dos primeros cursos como futbolista de la primera plantilla –debutó en diciembre de 2014–, Iñaki se estrenó en la jornada ocho. En la temporada 2015-16 frente al Deportivo, en lo que fue su primer gol con la camiseta del Athletic, y al año siguiente repitió fecha para abrir su cuenta anual contra la Real Sociedad.

En el caso de Guruzeta, desde que está en el Athletic no había sufrido una espera tan prolongada para estrenarse en Liga, aunque hay un dato muy llamativo de su estancia en Segunda con el Amorebieta, cuando anotó 13 goles que le abrieron las puertas del regreso al club rojiblanco. Aquel curso tuvo que esperar hasta la jornada 19 para marcar su primer gol, y sin embargo, de ahí hasta el final de temporada fue uno de los delanteros más destacados de la categoría.

El foco está puesto en ellos, pero tampoco estaría de más que jugadores como Nico Williams o Sancet se sumen a la causa. El de Mendillorri se fue el pasado año hasta los 17 tantos en una temporada brillante pese a sus repetidas lesiones, pero de momento solo lleva uno anotado en Liga. Y también estaría bien que la lista de asistencias creciera un poco. Hasta el momento solo hay dos, una de Nico y el pase de Areso a Rego para que éste anotara el gol de la victoria ante el Mallorca.