El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado

El exprofesional se ha unido a la firma A&G en Pamplona

Juanma Mallo

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:59

Comenta

Javier Eraso (Pamplona, 35 años) disputó 45 partidos oficiales con el Athletic. Debutó de la mejor forma posible, con dos dianas en la Europa League frente al Inter de Baku. Ganador de la Supercopa en el verano de 2015, el navarro tampoco contó con excesivas oportunidades. Llegó a Bilbao procedente de Leganés, donde fue titular indiscutible, pero ya conocía Lezama: llegó en edad Cadete. Ahora, lejos de continuar unido al balón, como otros compañeros de aquella época -Beñat, Balenziaga, Etxeita-, el pamplonés se ha convertido en banquero privado del grupo A&G en sus oficinas de Pamplona.

Eraso, que también vistió la camiseta del Amorebieta y el Akritas Chlorakas de Chipre, no solo se dedicó al fútbol en su etapa como profesional. También aprovechó para completar diversos cursos y programas de formación como CAF (Certificado en Asesor Financiero) por AFI Global Education, EFP (European Financial Planner) por el IEF o MBA en Dirección de Entidades Deportivas por IESPORT.

Como compañero tendrá en Pamplona al también exfutbolista Marc Bertrán, que jugó en Osasuna, Tenerife, Leganés y Zaragoza, entre otros. Él alaba el 'fichaje' de Eraso. «Estamos muy contentos con la incorporación de Javier, creemos que es muy importante entender las peculiaridades de cada cliente para poder asesorarle de forma adecuada, y qué mejor forma de entender a un deportista que haber sido uno de ellos. Con la formación adecuada y el respaldo de todos los profesionales de la casa, logramos poner a disposición de este colectivo, la mejor propuesta».

