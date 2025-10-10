La emotiva despedida de Iker Muniain a Miguel Ángel Russo: «Estoy muy agradecido por sus enseñanzas» El excapitán del Athletic coincidió con el emblemático técnico de Boca Juniors, fallecido por un cáncer, durante sus últimos seis meses en San Lorenzo

Silvia Osorio Viernes, 10 de octubre 2025, 07:45

«Es un día muy triste». Así comienza el vídeo con el que Iker Muniain se ha despedido de Miguel Ángel Russo, el emblemático técnico de Boca Juniors fallecido este jueves con el que el excapitán del Athletic coincidió durante sus últimos seis meses en el San Lorenzo. El actual entrenador del Derio abandonó San Mamés para vivir una experiencia en el fútbol argentino, que finalmente duró una campaña, ya que en las filas del conjunto de Almagro, el navarro acabó colgando las botas.

Muniain llegó a un San Lorenzo sumergido en una profunda crisis deportiva con la marcha de Leandro Romagnoli del banquillo del Pedro Bidegain. Fue, entonces, cuando llegó Russo y las cosas marcharon algo mejor. «Quería mandarles un beso y un abrazo a toda su familia en estos momentos tan delicados que estuvieron atravesando y desde aquí mandarles todo mi apoyo, mi fuerza y mucho amor, sobre todo. También quería acordarme de todos los hinchas del fútbol argentino. Sobre todo a los hinchas de los equipos que tuvieron la suerte de tener a Miguel como técnico», afirma el exjugador rojiblanco.

A sus 32 años, Muniain se ha estrenado esta temporada en los banquillos de Tercera Federación. Con el técnico argentino compartió «momentos muy intensos y bonitos a la vez, compartiendo del fútbol», y se ha mostrado muy agradecido por «todas las enseñanzas» que se lleva de parte del director técnico que falleció a los 69 años.

«Las charlas que tuvimos, las lecciones de fútbol y de vida. Por siempre intentar encontrar las formas y las manera de tener un equilibrio, lo bueno y lo malo, en eso Miguel era un experto. Es una lección que nos dio a todos. Una lección de lucha y de entrega.»

Muniain cierra su despedida con más palabras de admiración y respeto: «Por eso creo que tiene todo el cariño, todo el respeto y la admiración de todo el mundo. Que en paz descanse y hasta siempre, Miguelo. Siempre te recordaremos».