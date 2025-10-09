Muere a los 69 años Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors El técnico argentino no ha podido superar un cáncer de próstata que le fue diagnosticado en el año 2017

El fútbol argentino está de luto. Miguel Ángel Russo, actual entrenador del popular Boca Juniors, murió este miércoles a los 69 años en Buenos Aires, un deceso que ha provocado una gran conmoción en el deporte rey en Latinoamérica. La salud del técnico había empeorado en las últimas semanas, lo que le impidió sentarse en el banquillo azul y oro desde el pasado 21 de septiembre.

Russo sufría una larga enfermedad que no ha podido superar. En 2017 fue diagnosticado de cáncer de próstata. Sin embargo, tanto el club como el propio técnico habían llevado con discreción este contratiempo de salud. Hasta esta semana cuando su salud se agravó con una infección urinaria, según han informado medios locales. El pasado lunes trascendió que se encontraba en casa con «pronóstico reservado». Su sustituto en el banquillo de Boca ha sido su ayudante Claudio Úbeda.

Russo cumplía esta campaña su tercera etapa en el emblámtico club porteño, segundo equipo con más Libertadores de la historia (seis) y conquistó una Liga y una Copa de la Liga (2019-20), además de la última Libertadores que posee Boca en sus vitrinas (2007). El preparador argentino forjó una dilatada carrera en los banquillos del fútbol argentino, que le ha llevado a dirigir más de mil partidos. También tuvo una pequeña incursión en la liga española, ya que dirigió entre 1998 y 1999 dirigió a la Unión Deportiva Salamanca.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



«Huella imborrable»

Su última aventura llegó en junio, cuando aceptó la propuesta de Juan Román Riquelme para conducir un tercer ciclo en Boca. Tuvo un comienzo difícil por la eliminación en el Mundial de Clubes y un arranque flojo en el Clausura, que había empezado a enderezar cuando los signos de deterioro se hicieron evidentes y ya no pudo continuar.

«Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo«, ha señalado la entidad argentina en un comunicado. Futbolistas de la entidad, entre ellos Ander Herrera, ex del Athletic, han compartido en redes mensajes de condolencia. Su cuerpo será velado este jueves y la mañana del viernes en el hall de La Bombonera, el emblemático estadio de Boca.

Varias instituciones del balompié argentino y sudamericano lamentaron la muerte, incluyendo River Plate, histórico rival boquense. Antes de iniciar su carrera en los banquillos, fue jugador. Era mediocentro y militó en equipos como el Estudiantes de La Plata, donde fue un ídolo ya que fue jugador durante 14 temporadas, y en el Rosario Central. Estuvo a un paso de jugar el Mundial de México 86, que ganó la Argentina de Maradona.