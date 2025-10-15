Rego: «Ni en mis mejores sueños hubiera pensado que todo fuera tan rápido»

Alejandro Rego (Bilbao, 22 años) ha explicado en Lezama lo que hizo tras firmar la pasada jornada ante el Mallorca su primer gol como jugador ... del Athletic. Buscó emocionado en la grada a su padre. «Mi aita estaba en la portería donde se metió el gol. Estaba encima y lo primero que hice fue mirar para ahí arriba. Me acordé de él, luego de mi hermano, de mi madre, de mis amigos que estaban siempre ahí en la grada animándome. La verdad es que fue un momento especial tanto para mí como para ellos, que seguramente lo vivirían incluso mejor que yo», ha indicado el mediocentro en las instalaciones rojiblancas.

Rego ha participado en seis partidos esta campaña, cuatro en Liga y dos en Champions. «Hay varios factores que me están beneficiando a la hora de poder entrar en los partidos. Intento siempre estar preparado para todo porque sabía que iba a ser difícil tener minutos porque hay una competencia increíble en el equipo», ha señalado.

Ernesto Valverde le insiste en que debe jugar a mayor velocidad, una demanda que el de Basurto asume como bien planteada. «Los ritmos que llevan los compañeros en Primera igual son los que me faltan un poquito para poder jugar más minutos y más partidos. Es lo que intento entrenar cada día. Es lo que se me exige un poco aquí, el hecho de poder aguantar más minutos, a más ritmo, más exigencia. Es lo que intento trabajar para que el día de mañana pueda hacerlo», ha admitido.

El centrocampista destaca su felicidad por cómo le van las cosas en su campaña de estreno en la élite. «Para mí es un sueño vivir esto. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado que todo fuera tan rápido», ha reconocido.