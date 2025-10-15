El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alejandro Rego se ejercita en Lezama. Efe

Rego: «Ni en mis mejores sueños hubiera pensado que todo fuera tan rápido»

El centrocampista ha participado en seis partidos esta campaña, cuatro en Liga y dos en Champions con el Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lezama

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:30

Comenta

Alejandro Rego (Bilbao, 22 años) ha explicado en Lezama lo que hizo tras firmar la pasada jornada ante el Mallorca su primer gol como jugador ... del Athletic. Buscó emocionado en la grada a su padre. «Mi aita estaba en la portería donde se metió el gol. Estaba encima y lo primero que hice fue mirar para ahí arriba. Me acordé de él, luego de mi hermano, de mi madre, de mis amigos que estaban siempre ahí en la grada animándome. La verdad es que fue un momento especial tanto para mí como para ellos, que seguramente lo vivirían incluso mejor que yo», ha indicado el mediocentro en las instalaciones rojiblancas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  6. 6 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  7. 7

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  8. 8

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  9. 9 Detenido un joven de 22 años tras pegar un puñetazo y robar el móvil a otro en el centro de Bilbao
  10. 10

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rego: «Ni en mis mejores sueños hubiera pensado que todo fuera tan rápido»

Rego: «Ni en mis mejores sueños hubiera pensado que todo fuera tan rápido»