El regalo de Nico a un niño en Elche que llevaba puesta su camiseta de España La estrella del Athletic saltó la valla del campo y se acercó a la grada para darle su camiseta

A.M. Lunes, 20 de octubre 2025, 08:39

Los jugadores del Athletic se marcharon de Elche sin los tres puntos pero con el buen sabor de boca de hacer felices a dos niños que acudieron al Martínez Valero para ver a su equipo. Tras el partido tanto Nico como Simón se acercaron a la grada y regalaron su camiseta y sus guantes a dos pequeños aficionados.

El gesto de Nico pasó más desapercibido que el de Simón, que fue captado por las cámaras del Athletic. Sin embargo el de la estrella rojiblanco solo fue filmado por un aficionado desde la grada.

Nico, ya sin la camiseta, saltó la valla que delimita el campo y se acercó a un niño que lucía la camiseta de la selección española con el dorsal 17, el que habitualmente lleva Nico cuando va convocado con La Roja. Le dio su camiseta y tras unos segundos en estado de shock, el niño le dio un fuerte abrazo al '10' rojiblanco. El resto de aficionados del Elche ovacionaron al jugador del Athletic.

En otro punto del estadio, Unai Simón hacía lo mismo con un niño athleticzale recién llegado de Murcia con el objetivo de conocer al portero rojiblanco, su ídolo. Dicho y hecho. Tras el partido, Simón se acercó al niño, que se abrazó al jugador. Después del saludo, Unai Simón le entregó sus guantes y se hicieron una foto juntos.

🧤 Un regalo que nunca va a olvidar 😘



Desde Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo, Unai Simón.



❤️ ¡Ánimo y mucha fuerza, campeón!#ElcheAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/ao250LO5Y7 — Athletic Club (@AthleticClub) October 19, 2025

Desde las redes sociales del Athletic compartieron la emotiva escena: «Desde Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo, Unai Simón️ ¡Ánimo y mucha fuerza, campeón!».