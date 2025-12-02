El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mbappé se lamenta de la ocasión fallada en el descuento frente al Girona el domingo.

El Real Madrid, un equipo lleno de dudas

El rival del Athletic el miércoles encadenan tres empates en Liga ante Rayo, Elche y Gironay las criticas arrecian sobre Xabi Alonso

Igor Barcia

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:02

El 26 de octubre el Real Madrid parecía tener la Liga ya ganada. El 2-1 en el clásico ante el Barça presentaba al club ... blanco como un rodillo imparable que había ganado nueve de sus diez partidos y que avantajaba ya en cinco puntos a su eterno rival. La goleada posterior al Valencia ratificó al equipo de Xabi Alonso al frente de la Liga, pero un mes después, el rival del Athletic mañana en San Mamés ha perdido el liderato, las buenas sensaciones, y se presenta en la Catedral envuelto en dudas y con una amplia gama de críticas hacia el juego del equipo y el trabajo del entrenador. Tras el empate en Girona, la prensa deportiva madrilena es condundente en su veredicto: «El bache se hace socavón» o «Algo no funciona» son los titulares del Marca, mientras el As afirma que «El Madrid quema el crédito del clásico».

