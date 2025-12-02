El Real Madrid, un equipo lleno de dudas

El 26 de octubre el Real Madrid parecía tener la Liga ya ganada. El 2-1 en el clásico ante el Barça presentaba al club ... blanco como un rodillo imparable que había ganado nueve de sus diez partidos y que avantajaba ya en cinco puntos a su eterno rival. La goleada posterior al Valencia ratificó al equipo de Xabi Alonso al frente de la Liga, pero un mes después, el rival del Athletic mañana en San Mamés ha perdido el liderato, las buenas sensaciones, y se presenta en la Catedral envuelto en dudas y con una amplia gama de críticas hacia el juego del equipo y el trabajo del entrenador. Tras el empate en Girona, la prensa deportiva madrilena es condundente en su veredicto: «El bache se hace socavón» o «Algo no funciona» son los titulares del Marca, mientras el As afirma que «El Madrid quema el crédito del clásico».

En apenas un mes el Real Madrid ha pasado de la felicidad a la primera crisis de la temporada. En sus últimos cinco encuentros, tres de Liga y dos de Champions, solo ha ganado al Olympiacos (3-4), ha perdido con el Liverpool (1-0) y lo que es peor, ha sumado tres empates en el campeonato doméstico ante rivales a priori inferiores –Rayo, Elche y Girona– donde un Madrid como el del inicio de temporada podría haber hecho pleno de puntos. Así las cosas, el Athletic recibe mañana a un rival cuya confianza ahora mismo está en entredicho.

¿Qué ha sucedido para semejante involución? Realmente, a nivel de juego, no ha cambiado mucho, pero el problema es que el Real Madrid ha visto reducida en la Liga su capacidad ofensiva, su acierto de cara al gol. De esos 26 goles en 11 jornadas ha pasado a tres en esos tres últimos encuentros ante Rayo, Elche y Girona. Un frenazo que tiene mucho que ver, claro está, con que los rivales cada vez conocen mejor el estilo que propone Xabi Alonso y saben lo que hay que hacer para defenderse ante un rival que toca y toca pero cada vez tiene menos profundidad y ritmo en su fútbol. Anoche el Girona se puso por delante y después de dedicó a cerrar las vías a un Madrid una vez más atascado y sin ideas.

En realidad, poco ha cambiado desde el pasado curso. Se fue Ancelotti y ha llegado Alonso, el club blanco volvió a salir al mercado pero en sus compras volvió a olvidar que hay una pieza fundamental que sigue sin reemplazarse. Desde que se fue Kroos al Madrid le falta un cerebro, un 4 que organice, que juegue y haga jugar a sus compañeros, y una temporada más, el centro del campo blanco chirría porque no se ha cubierto una posición clave. Xabi Alonso se está encontrando con el mismo problema que tuvo el técnico italiano y se pierde en probaturas.

Movimientos

En Montilivi colocó a Valverde como extremo derecho y colocó a Bellingham con Tchouaméni, como pareja de mediocentros, con Arda Güler actuando de mediapunta. Pero en la primera parte el Madrid solo tuvo una ocasión y fue el remate de cabeza de un central, Militao, que despejó Gazzaniga. Demasiado poco teniendo el plantel de futbolistas que aparecían en el once blanco. Tampoco Bellingham aporta lo que debiera aportar, porque parece no tener clara cuál es su misión en el campo, y Mbappé y Vinicius necesitan balones y suministro para poder brillar y hacer daño a las defensas.

Y tras el descanso Xabi Alonso optó por dar entrada a Camavinga, pero el francés tampoco es un futbolista capaz de poner orden y claridad en el juego blanco. Pero nada funcionó salvo el arreón final que al menos sirvió para salvar un punto, que pudieron ser incluso tres si los blancos no hubieran fallado una ocsión clarísima en el descuento. Pero sería excesivo premio para un equipo que ahora mismo camina desnortado.

El Madrid se ha convertido en un equipo muy previsible y el estilo de Xabi Alonso que triunfaba en el Bayer en el equipo del Bernabéu no funciona. De pleno acierto, el técnico guipuzcoano se ha convertido en el centro de las críticas. Se le acusa de no tener un estilo de juego definido, de no acertar con sus planteamientos y de no ser capaz de reactivar a su equipo en estos momentos de dudas.

Reválida fallada

Porque el del Girona era una reválida tras ganar al Olimpiacos y el Real Madrid ofreció una de sus imágenes más planas de la temporada. De puertas adentro, medios de Madrid aseguran que han existido reuniones en el vestuario y los jugadores se han encargado de mostrar su apoyo a su entrenador en esta última semana ante los rumores sobre la falta de confianza de algunos miembros de la plantilla hacia el trabajo del entrenador.

Con este panorama, el encuentro de mañana es muy importante para el Athletic, pero no lo es menos para un Madrid al que una derrota le puede dejar ante un escenario de crisis total, cuando apenas se ha alcanzado diciembre y todavía queda medio año de competiciones.