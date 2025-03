Ranieri: «Preocupación no, pero sí mucho respeto por el Athletic»

La actual Roma poco tiene que ver con el equipo dubitativo al que se enfrentó el Athletic en la primera fase de la Europa League. ... La llegada en noviembre pasado de un viejo zorro como Claudio Ranieri al banquillo en sustitución de Ivan Juric lo ha transformado por completo. La mano del veterano técnico romano ha tenido un claro reflejo en los números. Ocho victorias y tres empates en las once últimas jornadas de la Serie A le han situado a cuatro puntos de las plazas europeas.

El conjunto giallorosso que se encontrarán, por tanto, los hombres de Valverde este jueves por la noche en el Olímpico llega enrachado, con las ideas claras y con su estrella Paulo Dybala en un buen momento. Ranieri, que dirigió entre otros a Valencia y Atlético en España y conoce perfectamente el juego de los rojiblancos, señaló este miércoles que afrontan el duelo «con el máximo respeto, pero no con preocupación porque siempre confío en mi equipo».

El preparador italiano, cuestionado por los medios locales sobre el fútbol del Athletic, elogió su filosofía de Ibaigane y los resultados deportivos que está logrando. «Es un bloque bien construído y con unos jugadores con un gran sentimiento de pertenencia. Son todos vascos o de la cantera. Están en su mejor momento y será una batalla dificilísima. Practica un fútbol directo y hay que evitar las pérdidas de balón en campo propio», reconoció.

Ranieri demostró tener muy bien estudiado al Athletic y aseguró que la presencia o no de Sancet en el once «cambia mucho el panorama». El preparador de la Roma no ve un favorito en esta eliminatoria. «Es difícil decir quién de los dos lo es. Nosotros saldremos como siempre a ganar y que los jugadores den el máximo», zanjó.

Asimismo, dejó caer que no ha previsto ninguna vigilancia especial hacia jugadores como Nico Williams. «No habrá marcajes especiales lo que tenemos que estar es atentos a realizar las ayudas en esa zona del campo cuando tenga el balón», explicó. Cuestionado por su pasado como entrenador en la Liga, «aseguró que eso fue hace 21 años. Ahora, en España el fútbol es más rápido y más táctico y debemos estar seguros y fuertes en cada situación».