El entorno de San Mamés ha comenzado a vallarse de cara al partido del 10 de diciembre ante el PSG. Luis Ángel Gómez

El PSG comunica que no hay violentos entre los 2.500 hinchas que traen a Bilbao

La Ertzaintza perimetra San Mamés y extremará la seguridad por si aparecen ultras del equipo francésy se enfrentan a radicales locales el 10 de diciembre

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:35

El Paris Saint-Germain ha comunicado a las autoridades vascas que entre los 2.500 aficionados que se desplazarán a Bilbao para el partido de ... Champions en San Mamés del 10 de diciembre no se ha detectado a ningún seguidor considerado violento, según ha podido saber EL CORREO. El club francés ha explicado que entre los hinchas que le acompañen habrá 800 de los denominan 'active fans', los seguidores con mayor capacidad de animación, pero que no están tipificados como ultras peligrosos por la entidad parisina. Es decir, serían el equivalente a los integrantes de la Grada Popular de Animación rojiblanca.

