El PSG comunica que no hay violentos entre los 2.500 hinchas que traen a Bilbao

El Paris Saint-Germain ha comunicado a las autoridades vascas que entre los 2.500 aficionados que se desplazarán a Bilbao para el partido de ... Champions en San Mamés del 10 de diciembre no se ha detectado a ningún seguidor considerado violento, según ha podido saber EL CORREO. El club francés ha explicado que entre los hinchas que le acompañen habrá 800 de los denominan 'active fans', los seguidores con mayor capacidad de animación, pero que no están tipificados como ultras peligrosos por la entidad parisina. Es decir, serían el equivalente a los integrantes de la Grada Popular de Animación rojiblanca.

Estos hinchas han comunicado que viajarán en autocar desde la capital francesa y que llegarán y abandonarán Bilbao el mismo día del encuentro de la sexta jornada de la Liga de Campeones. Pese a que el partido no ha sido declarado de 'alto riesgo' por la Comisión Antiviolencia, la Ertzaintza activará un plan de máxima alerta. Hay dos cuestiones sobre las que se pone el foco. Los agentes permanecerán en guardia para detectar la posible aparición a última hora de radicales del PSG y, además, se vigilará a los ultras locales.

En varias ocasiones se han lanzado a la calle a buscar a hinchas visitantes a los que han agredido. En este caso se atenderá a la posibilidad de que radicales de la Real Sociedad, Alavés y Osasuna 'refuercen' a los locales. Asimismo, se pone el foco en detectar eventuales 'quedadas' entre violentos de distinto signo.

En marzo de 2024, la Ertzaintza identificó en San Sebastián a más de un centenar de ultras de la Real Sociedad y del PSG con material para pelearse. La Policía autonómica ocupó diversos objetos destinados a agredirse mutuamente en encuentros clandestinos detectados por los agentes. Por el momento no hay constancia de que en Bilbao haya citas violentas organizadas de estas características.

Corredor seguro

El partido no ha sido declarado por ahora de 'alto riesgo' por la Comisión Antiviolencia. En todo caso, la Ertzaintza va a extremar las medidas de seguridad. El actual perímetro de seguridad de San Mamés son unos pocos metros en la calle Felipe Serrate al lado del bar Campeón. Ahora se ha aumentado para ser mucho más amplio, una muestra de que el duelo ante el PSG es el que más inquietud genera entre las fuerzas de seguridad en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El aumento del perímetro de seguridad significará que se apliquen las mismas restricciones de acceso adoptadas en el partido frente al Arsenal con el que se abrió la competición. Aquella jornada se aconsejó a los aficionados acudir con antelación, y se prohibió el acceso a la zona comprendida entre Sabino Arana y la puerta 19 de San Mamés, incluyendo la calle Felipe Serrate y la explanada, reservadas para la afición visitante. El objetivo es garantizar un recorrido seguro para los seguidores del PSG y que no tengan contacto con los locales.