El polémico alcalde de Ourense vuelve a cargar contra el Athletic: «En la siguiente ronda nos puede tocar el Bilbao» Gonzalo Pérez Jácome se refiere de esta forma al cuadro rojiblanco en las redes sociales tras al clasificación de su equipo para la siguiente ronda

Diego Simeone tiene un nuevo seguidor. Se llama Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de Ourense. El regidor, del partido provincial Democracia Ourensana, ha llamado este miércoles «el Bilbao» al Athletic en una publicación de X (antes Twitter). El edil quiso adelantar a sus ciudadanos quienes pueden ser los rivales del Ourense CF, que eliminó al Girona, en la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. Así lo dijo: «Siguiente ronda contra Real Madrid, FC Barcelona, Bilbao o Atlético de Madrid. Uno de los cuatro seguro».

El caso es más sangrante porque menciona a las cuentas oficiales del Real Madrid y el Barcelona. Sin embargo, no lo hace con el conjunto de Ernesto Valverde. Además, en el caso del Atlético, se confunde y etiqueta otra cuenta y no la del cuadro madrileño (@Atleti).

El Ourense es uno de los equipos de menor categoría que quedan vivos en la competición. Milita en Primera Federación y está en la parte media de la tabla. Al ser una de las formaciones que más bajo militan, tendrá el premio de enfrentarse a uno de los cuadros que viajarán a Arabia Saudí a disputar la Supercopa.

Tampoco sorprende esta actitud de Pérez Jácome. Cuando el Athletic se proclamó campéon de Copa arremetió contra la entidad de Ibaigane. Criticó su filosofía y la calificó de racista. Además, también le llamó «el Bilbao». «Cuando la xenofobia impide al Athletic ganar más títulos.La victoria del Bilbao ayer en la Copa del Rey, primera en 40 años, cuando habia ganado 23 en los 80 años anteriores, aflora el coste de fichar solo a jugadores relacionados con Euskal Herria, en plena globalización.», escribió entonces.

