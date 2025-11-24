El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sancet y Jauregizar, cabizbajos en el centro del campo mientras los jugadores del Barça celebran uno de los cuatro goles en el partido del sábado. Factoría9

La peor metamorfosis del Athletic

El equipo de Valverde ha pasado de ser un ejemplo de solidez y consistencia a mostrar una fragilidad sorprendente

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

No era el partido del Camp Nou, evidentemente, el más propicio para tomarle la temperatura al Athletic después del parón, que será el último de ... 2025. La derrota entraba en casi todos los guiones. La duda era cómo se produciría esta vez. Y lo cierto es que se produjo de una manera que acabó de extender la percepción de que el equipo de Ernesto Valverde, lejos de salir del lodazal en el que lleva metido tres meses, está cada vez más hundido en él. Los rojiblancos no dan ningún síntoma de recuperación. Al contrario, el bajo rendimiento se va extendiendo a todas las líneas, a todos los jugadores. El sábado, como muchas otras veces esta temporada, la puntuación individual a los leones y la elección al mejor futbolista del partido que ofrecemos los periódicos fue una tarea ímproba, por momentos espeleológica.

