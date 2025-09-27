El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Nogales, Félix Ribadulla y Antonio Pérez-Balba, de la peña Corredor del Henares, en Villarreal con algunos décimos.

Jesús Nogales, Félix Ribadulla y Antonio Pérez-Balba, de la peña Corredor del Henares, en Villarreal con algunos décimos. Javier Ortiz de Lazcano

Un peñista del Athletic compra de nuevo 1.500 décimos para Navidad con la fecha de la final de Copa: «Hasta que la ganemos otra vez»

El presidente de la agrupación Corredor del Henares invierte 30.000 euros en lotería que vende a los hinchas rojiblancos

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Villarreal

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:45

Félix Ribadulla, presidente de la Peña Athletic Corredor del Henares, lo ha vuelto a hacer. Ha comprado 1.480 décimos para el sorteo de la ... lotería de Navidad como un número muy especial. «La fecha de la final de Copa de La Cartuja», el inolvidable 6 de abril del 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  3. 3

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  4. 4

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  5. 5

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  6. 6

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios
  9. 9

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  10. 10 Cañizares anuncia que se casará con una joven que conoció hace solo cuatro meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un peñista del Athletic compra de nuevo 1.500 décimos para Navidad con la fecha de la final de Copa: «Hasta que la ganemos otra vez»