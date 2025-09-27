Un peñista del Athletic compra de nuevo 1.500 décimos para Navidad con la fecha de la final de Copa: «Hasta que la ganemos otra vez»

Félix Ribadulla, presidente de la Peña Athletic Corredor del Henares, lo ha vuelto a hacer. Ha comprado 1.480 décimos para el sorteo de la ... lotería de Navidad como un número muy especial. «La fecha de la final de Copa de La Cartuja», el inolvidable 6 de abril del 2024.

El año pasado compró 1.400 en una administración de Córdoba y otra de Las Palmas. Este año el número íntegro (1.980 décimos) ha sido asignado a una administración de Beasain que gestiona un portugalujo. El año pasado no tocó nada. «Vamos a insistir con este número hasta que ganemos otra Copa. Cuando sea así, cambiaremos el número con la nueva fecha. O hasta que nos toque el gordo».

Ribadulla se dirigió al dueño de la administración y le dijo que los quería todos. «Pero me comentó que un bar de allí tenía reservado ese número y que 500 serían para ese establecimiento porque lo vende todo el año el mismo. De todas formas, voy a batir el récord del año pasado y además hemos comprado para el Niño, unas cincuenta o sesenta series».

No es poca la inversión que ha tenido que hacer. Nada menos que 29.600 euros. «Lo he comprado con dinero de la peña. Mi mujer ya me dijo el año pasado que estaba loco», dice junto al restaurante de Villarreal en el que se juntan a comer 66 peñistas del Athletic.

Cada décimo tiene una donación de 3 euros. Un dinero que es «muy bonito para los gastos de nuestra agrupación. Tenemos un local, hace poco le hicimos un homenaje al fallecido Mikel Urkizu (célebre por su txapela verde), colaboramos en actos con el Ayuntamiento de Mejorada del Campo...»

No tiene dudas de que los va a vender todos. «Entre los que ya hemos entregado y los comprometidos estamos alrededor de los 1.300. Me la quitan de las manos. Hay gente del Athletic que me la pide desde todos los puntos de España».