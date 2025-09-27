El Dortmund vence con solvencia a un Mainz 05 en inferioridad antes de la visita del Athletic en Champions Los aurinegros siguen de cerca al Bayern en la lucha por la Bundesliga

Gabriel Cuesta Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:38 Comenta Compartir

El Borussia Dortmund sigue con paso firme en la Bundesliga. El conjunto de Nico Kovac ha vencido este sábado con comodidad a un Mainz 05 (0-2) en inferioridad numérica durante casi media hora. La realidad es que la roja lo único que impidió es la posibilidad de reacción de los locales. Cuando se produjo la expulsión del guardameta rival Zentner, los aurinegros ya dominaban el marcador por dos goles gracias a los tantos de Svensson (minuto 27) y Adeyemi (minuto 40) en el primer tiempo.

Con este triunfo, el equipo de la cuenca del Ruhr persigue de cerca a su principal rival por levantar la Bundesliga, el Bayern. A pesar de seguir invicto tras disputarse las cinco primeras jornadas, está dos puntos por detrás de los de Múnich a raíz de su único tropiezo: un empate en su debut ante el San Pauli. En cambio, el cuadro de Vincent Kompany ha hecho pleno de victorias en un arranque impoluto, lo que les permite ser líderes en solitario.

De esta manera, el Dortmund mantiene sus buenas sensaciones antes de la visita del próximo miércoles del Athletic en la segunda jornada de la liguilla de la Champions. Allí los de Valverde tratarán de dar la sorpresa en la caldera alemana tras la derrota en San Mamés ante el Arsenal. Resulta vital el triunfo en su primer partido en el Iduna Park para los germanos tras cosechar un empate a cuatro en su estreno en Turín ante la Juventus.

En su choque ante el Mainz 05, Svensson adelantó al Dortmund con un gran disparo con la izquierda. El balón se coló muy cerca de la escuadra izquierda tras un pase de Julian Brandt en pleno contraataque. Era el minuto 27 y tan solo trece minutos después los de Kovac dieron el zarpazo definitivo. Adeyemi aprovechó un pase raso dentro del área por bajo y sentenció un choque en el que los locales acabaron con diez tras la expulsión de su portero Zentner, que derribó a Adeyemi cuando iba solo hacia portería.