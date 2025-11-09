Una peña del Athletic convierte un bar de San Mamés en barbería solidaria

Como cada noviembre desde 2017, la Peña Euskal Lions ha transformado el bar Campeón, situado justo frente a San Mamés, en una pequeña barbería improvisada ... con un objetivo solidario.

Animan a los hinchas rojiblancos a afeitarse y dejarse bigote como parte del movimiento internacional Movember. Se trata de un evento anual para concienciar sobre temas relacionados con la salud de los hombres, tales como los cánceres de próstata y de testículo, la depresión y el suicidio. El objetivo es recaudar dinero para ayudar en cada país a una o más instituciones dedicadas a luchar contra dichos problemas. La cantidad que se logre en San Mamés se destinará a la ONG Movember, que es la encargada de su distribución para labores de investigación.

La iniciativa nació a raíz de un golpe emocional para la afición. «Comenzamos cuando a Yeray le detectaron el cáncer. Se nos ocurrió organizar algo solidario relacionado con la salud masculina y pensamos en Movember, que es un movimiento a nivel mundial», explica Mikel Diego, presidente de la peña. «La idea es solidarizarnos con el gesto de dejarse bigote para concienciar», explica.

Cada mes de noviembre antes de un partido en San Mamés, la peña instala una barbería temporal en el exterior del local. Es un sillón que atiender Ane Antolinez, de la cercana peluquería Brehma. Ella se encarga de perfilar los rostros. Por cada persona que se anime a colaborar y lucir bigote, la peña dona 5 euros a la causa.

Colocan, además, una hucha para aportaciones voluntarias. «Este año, el Athletic nos ha donado una camiseta y un balón. Con ello hemos organizado también una rifa para intentar recaudar el máximo dinero posible».

La edición del año pasado logró recaudar alrededor de 350 euros, entre quienes pasaron por la barbería -unas veintitantas personas- y los donativos directos. Para esta nueva edición, el objetivo es superar esa cifra. «Con la colaboración del Athletic y la rifa, creemos que este año podremos sacar más. A la gente estas cosas siempre le motivan», concluye el presidente.