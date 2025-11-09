El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Peña Euskal Lions ha transformado el bar Campeón en una barbería.

La Peña Euskal Lions ha transformado el bar Campeón en una barbería. Ignacio Pérez

Una peña del Athletic convierte un bar de San Mamés en barbería solidaria

Euskal Lions deja bigote a hinchas rojiblancos para donar dinero a Movember, que busca concienciar sobre la salud masculina

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Como cada noviembre desde 2017, la Peña Euskal Lions ha transformado el bar Campeón, situado justo frente a San Mamés, en una pequeña barbería improvisada ... con un objetivo solidario.

