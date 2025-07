Pedrerol vuelve a acusar a Ibaigane de provocar en el 'caso Nico' y añade: «Soy del Athletic pese al actual presidente»

A. Mateos Jueves, 3 de julio 2025, 07:34 | Actualizado 07:52h. Comenta Compartir

Que Nico Williams aparezca en la sección de la tienda de la página web oficial del Athletic con la camiseta de la próxima temporada es «una provocación», según denunció ayer Pedrerol en sus programas de Atresmedia. La surrealista afirmación realizada al mediodía en 'Jugones' no gustó entre los athleticzales y el presentador de 'El Chiringuito', lejos de retractarse, lo argumentó anoche: «Qué le dice un padre a su hijo que quiere la camiseta de Nico... 'niño, no, esto va a ser mentira dentro de tres días'. Es una provocación que no aporta nada y a nivel de marketing es una estrategia lamentable. Pero yo soy del Athletic, porque lo admiro, a pesar del actual presidente y de la actual política del club que a mí no me gusta».

Pedrerol argumentó su teoría de la provocación bajo «la ridícula» idea de poner a la estrella del equipo como reclamo publicitario de la nueva camiseta. Cree además que es un dardo a Laporta y a los culés: «Es provocar al Barça... 'eh, aquí les tenemos nosotros'». En realidad, se trata de una foto que lleva colgada en la web desde hace más de un mes, cuando se estrenó la nueva camiseta en San Mamés, precisamente ante el Barça, en la última jornada liguera.

Aunque, por otra parte, entiende la postura de los athleticzales y asegura que «el Athletic es más que un club» porque «todos los jugadores sienten la camiseta y eso no pasa en ningún club más». Pedrerol vuelve a utilizar la filosofía de la entidad bilbaína para atacar al actual presidente. «El que no ha estado en Lezama no sabe lo que es el fútbol base. Y Nico sabe lo que es eso. Soy fan del Athletic que cuida la cantera pero no del que prohíbe a un jugador que se vaya a otro equipo para cambiar de aires y ganar la Champions», sentenció anoche.

Pero la realidad es que la actual junta directiva del Athletic no ha prohibido a Nico salir del club. Simplemente se ha remitido al pago íntegro de la cláusula de rescisión, que asciende a 62 millones de euros (IPC incluido), y ha advertido que fiscalizará la operación para que la inscripción de Nico con el Barcelona se ajuste dentro de las reglas financieras.

Pedrerol sí reconoce que Laporta y la directiva «se han podido equivocar porque hablan mucho y retransmiten los fichajes», como en el 'caso Nico', aunque afirma que le gusta esta manera de actuar y «lo celebro». Pero cuando parecía que iba a darle un tirón de orejas a la actual directiva del club catalán, el presentador termina por lanzar un último dardo a Ibaigane: «Mi Athletic no es el que critica al que se va, sino el que presume de lo que tiene; de su cantera y hablar de futuro».