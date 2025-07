La surrealista acusación de Josep Pedrerol: «El Athletic provoca al Barça»

Gabriel Cuesta Miércoles, 2 de julio 2025, 17:23 | Actualizado 17:58h. Comenta Compartir

Es curioso cómo el Barça ha encontrado en 'El Chiringuito' un perfecto aliado para ejercer presión y hacer ruido mediático en torno a Nico Williams. A excepción de sus contados colaboradores athleticzales, los Eduardo Velasco y Nico Rodríguez, son habituales las pullas contra Ibaigane y el posicionamiento es claro hacia la salida del extremo. La última surrealista acusación de una larga lista la ha protagonizado su presentador, Josep Pedrerol, con otra nueva crítica de brocha gorda contra la directiva rojiblanca, en su punto de mira en estas últimas semanas, a la que ataca con argumentos a veces difíciles de comprender.

Pues bien, resulta que a Pedrerol le resulta una provocación que el Athletic utilice a un jugador como Nico Williams, con contrato en vigor y al que le paga un importante salario, para promocionar su camiseta. Este ataque lo ha hecho en 'Jugones', el informativo deportivo al más puro estilo 'El Chiringuito' con el que el periodista catalán tiñe habitualmente la información con sus editoriales. «El Athletic Club provoca al Barça y presenta la camiseta de la temporada que viene con Nico Williams», encabeza una información en la que deja caer que, de esta manera, Ibaigane «presiona al usar su imagen». Al parecer, se trata de una foto que lleva colgada en la web desde hace más de un mes, cuando se jugó con la nueva camiseta en San Mamés. Por aquel entonces, en mayo, no había saltado el 'caso Nico'.

El presentador de estos espacios de La Sexta y Mega hace oídos sordos a las constantes maniobras del Barça para presionar al extremo rojiblanco y trata en sus programas de darle la vuelta a la tortilla con una visión un tanto peculiar. Y siempre atiza a Uriarte por sus decisiones como fiscalizar el 'caso Nico' y vigilar las cuentas de un club, el Barça, que a día de hoy no cumple la regla 1:1 para inscribir jugadores. Insistió precisamente en la cuestión Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante la presentación del calendario de Primera, cuando constantemente un reportero de 'El Chiringuito' repreguntaba al máximo dirigente de la patronal si le había enfadado el comunicado del club bilbaíno sobre su encuentro en Madrid con Uriarte. Parecía que no le valía un 'no' por respuesta.

De lo que se olvidan en el programa de Pedrerol es de las constantes filtraciones del club presidido por Joan Laporta sobre la operación y de las declaraciones para 'La Vanguardia' de Deco, su director deportivo, en la que decía que el futbolista quería irse de Bilbao. Hablar sobre un futbolista con contrato en vigor es algo que ellos mismo afearon, en boca de Laporta, cuando el PSG arrancó su maquinaria para fichar a Messi. Es solo un ejemplo de una lista amplia, como las constantes referencias de su vicepresidente, Rafa Yuste, como «el Bilbao (sic)».

De ese eje de presión ha formado parte también su programa. Fue en 'El Chiringuito' donde Jota Jordi, su colaborador más culé, adelantó que el Barça había reactivado el fichaje de Nico Williams. Desde entonces, las informaciones de Jordi y José Álvarez han remado a favor del club de la Ciudad Condal, con provocaciones incluidas del primero como ponerse una txapela y hablar euskera. De eso Pedrerol no habla.

Nico Williams ha cerrado un acuerdo con el club azulgrana por seis temporadas a cambio de 7-8 millones euros anuales netos, según ha trascendido en medios catalanes y ha confirmado este diario, y después ha trasladado al Athletic su intención de marcharse. El trato se cerró después de una reunión de Deco con Félix Tainta, agente del jugador, en un hotel en Barcelona hace una semana y el viaje relámpago del propio director deportivo culé para entrevistarse con el extremo en Ibiza. La gran incógnita es si el Barça podrá cumplir el fair play financiero en el caso de ejecutar la compra, algo que incumple a día de hoy, como explicó el propio Tebas hace unas horas.