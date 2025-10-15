El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Concluye la jornada de huelga de apoyo a Palestina con una concentración en Indautxu
Ally Kall en un partido con el juvenil de Osasuna la pasada temporada. Diario de Navarra

Osasuna confía en renovar a su canterano Ally Kall, pretendido por el Athletic

El extremo de 17 años juega en el filial y acaba contrato a final de temporada

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:28

Comenta

Osasuna confía en que renovará a Aly Kall, uno de los jugadores con más proyección de la cantera de Osasuna y en la agenda del ... Athletic. El extremo (Villaba, 17 años) anotó seis goles en categoría juvenil y esta campaña fue ascendido al filial de Tercera, el Subiza. Su gran proyección provocó que se le subiera de inmediato a Osasuna Promesas de Primera RFEF, aunque sólo ha disputado siete minutos porque está lesionado. Concluye contrato en 2026.

