Osasuna confía en renovar a su canterano Ally Kall, pretendido por el Athletic
El extremo de 17 años juega en el filial y acaba contrato a final de temporada
Bilbao
Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:28
Osasuna confía en que renovará a Aly Kall, uno de los jugadores con más proyección de la cantera de Osasuna y en la agenda del ... Athletic. El extremo (Villaba, 17 años) anotó seis goles en categoría juvenil y esta campaña fue ascendido al filial de Tercera, el Subiza. Su gran proyección provocó que se le subiera de inmediato a Osasuna Promesas de Primera RFEF, aunque sólo ha disputado siete minutos porque está lesionado. Concluye contrato en 2026.
El club rojillo y el entorno del jugador mantienen conversaciones para ampliar su vinculación y asegurar su continuidad en Pamplona. Desde la dirección deportiva navarra se considera a Kall una apuesta de futuro y se espera alcanzar un acuerdo.
Osasuna tiene prisa ante el evidente interés rojiblanco. En las últimas semanas el jugador ha roto con sus anteriores agentes, Félix Tainta y Juan Oyaga, que tienen en su empresa a varios jugadores del Athletic y que han traído en los últimos tiempos a Lezama a futbolistas como Robert Navarro, Gorosabel y Oyono. Esta ruptura es interpretada en la entidad navarra como un paso en la buena dirección del jugador para continuar allí.
