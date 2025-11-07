El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Gómez y Robert Navarro fueron titulares el miércoles en Saint James Park. Reuters

Once puntos, el corte de la pasada Champions

El Athletic necesita ganar tres de los cuatro partidos que restan de la liguilla para pasar a la siguiente ronda

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:53

El futuro del Athletic en la Champions se ha cubierto de nubarrones. El objetivo de clasificarse entre los 24 equipos que obtienen billete para la ... siguiente fase se ha complicado bastante tras sumar solo tres puntos en los cuatro primeros compromisos. Difícil, muy difícil, máxime si tomamos como referencia lo acontecido la pasada campaña, en la que se puso en marcha por primera vez el nuevo formato de competición.

