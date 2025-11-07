Once puntos, el corte de la pasada Champions

El futuro del Athletic en la Champions se ha cubierto de nubarrones. El objetivo de clasificarse entre los 24 equipos que obtienen billete para la ... siguiente fase se ha complicado bastante tras sumar solo tres puntos en los cuatro primeros compromisos. Difícil, muy difícil, máxime si tomamos como referencia lo acontecido la pasada campaña, en la que se puso en marcha por primera vez el nuevo formato de competición.

Echando la mirada atrás, el corte al término de la octava jornada estuvo en los once puntos cosechados por el City, Sporting de Portugal y Brujas, aunque el Dínamo de Zagreb alcanzó esa cifra y quedó fuera por el average. Los rojiblancos necesitan, por tanto, imponerse en tres de los cuatro compromisos que les restan, lo que les permitiría alcanzar los 12 puntos en su casillero. En el mejor de los casos, dos triunfos y otros tantos empates podrían también valer –once puntos en ese caso–, a expensas de ver cómo queda la diferencia de goles con los otros equipos que pudieran quedar empatados.

El precedente de lo acontecido el curso pasado con los equipos que a estas alturas de la competición se encontraban como el Athletic no invita al optimismo. Girona y Salzburgo también tenían tres puntos por aquel entonces, justo por detrás del PSG, Spartag de Praga, Stuttgart y Shakhtar, que habían cosechado cuatro y también estaban fuera de la siguiente fase en ese momento. Pues bien, de todos ellos, únicamente el conjunto parisino, a la postre campeón del torneo ante el Inter, consiguió superar el corte ganando los cuatro compromisos siguientes. El resto quedaron fuera.

El cuadro galo es el espejo en el que debe mirarse el Athletic, al que le quedan dos partidos como local y otros tantos como visitante. «No es sencillo, pero vamos a hacer todo lo posible para continuar», apuntó Ernesto Valverde tras caer el miércoles en St. James Park ante el Newcastle. Las bajas han condicionado en parte el regreso del Athletic a la Liga de Campeones 11 años después.

El técnico rojiblanco no ha podido alinear su mejor once ante rivales de la talla del Arsenal (0-2 en San Mamés), Borussia (4-1 en Dortmund) y Newcastle, partido en el que solo cuatro de los teóricos titulares –Simón, Vivián, Jauregizar y Berenguer– estuvieron sobre el césped ante la plaga de lesiones. La única victoria hasta la fecha llegó ante el sorprendente Qarabag en San Mamés (3-1). De hecho, los rojiblancos han sido los únicos que han doblegado por ahora al cuadro azerbaiyano. La hoja de ruta del Athletic no admite más tropiezos y para ello urge recuperar, entre otras cosas, la solidez defensiva.

Slavia Paga-Athletic

25 de noviembre (21.00 horas) en el Fortuna Arena

OEl conjunto checo es un viejo conocido del Athletic, con el que se midió la pasada campaña en la Europa League. Los rojiblancos se impusieron en San Mamés por la mínima (1-0) en la tercera jornada. Esta vez ejercerán de visitantes ante un rival que se encuentra por debajo en la clasificación con solo 2 puntos. Prohibido fallar en el Fortuna Arena para seguir con opciones.

Athletic- PSG

10 de diciembre (21.00 horas) en San Mamés

OLos de Luis Enrique visitarán La Catedral obligados a puntuar si quieren meterse entre los ocho primeros y evitar así la eliminatoria de dieciseisavos. La derrota (1-2) esta última jornada ante el Bayern en el Parque de Los Príncipes ha trastocado los planes del conjunto galo, que ha perdido además por lesión a dos de sus estrellas, el lateral Achraf Hakimi y el punta Ousmane Dembélé. El PSG ocupa en la actualidad la quinta plaza con nueve puntos.

Atalanta- Athletic

21 de enero (21.00 horas)en el Gewiss Stadium

OLos italianos son decimoséptimos en estos momentos con 7 puntos tras lograr dos victorias, ante el Brujas en casa y el Marsella a domicilio, además de un empate ante el Slavia en Bérgamo. El conjunto lombardo no practica el fútbol alegre y ofensivo que ofreció con Gasperini en el banquillo, pero mantiene su esencia. Ha marcado tres goles hasta el momento, mientras que ha encajado cinco. La pasada campaña las visitas a Italia se le dieron bien al Athletic, que rascó un empate y una victoria en los dos desplazamientos a Roma.

Athletic- Sporting Portugal

28 de enero (21.00 horas)en San Mamés

OIdénticos números y situación que el Atalanta tiene el conjunto luso, aunque se encuentra tres peldaños por encima a nivel clasificatorio a día de hoy. Es decimotercero, justo por detrás del Barça y el Chelsea, que también tienen siete puntos. Los portugueses han convertido el Jose Alvalade en un fortín. Se han impuesto en los dos partidos que han jugado como locales ante el Kairat Almaty (4-1) y el Marsella (2-1), mientras que en sus dos desplazamiento a Nápoles y Turín han cosechado una derrota ante los primeros y un empate ante la Juventus. El Athletic quiere llegar vivo a esa última jornada de la liguilla y hacer valer el empuje de su afición.