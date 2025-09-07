El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jugadores del Athletic. EFE

El nivel de las cesiones se dispara en el Athletic

Que hasta cuatro futbolistas hayan ido a préstamo a clubes de Primera y otros cuatro a Segunda refleja el aumento de calidad de la plantilla rojiblanca

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:54

Aunque el 'caso Laporte' ha convertido el cierre del mercado en un pifostio para cuya resolución todavía habrá que esperar unos días -veremos en qué ... quedan los recursos que el Athletic tiene previsto presentar ante la FIFA o quién sabe si también ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)-, hay otras cuestiones deportivas en la actualidad rojiblanca que merecen nuestra atención. En este arranque de temporada, por ejemplo, hay una muy interesante por su carácter revelador: el destino de los cedidos. Si uno lo repasa, no puede por menos que sorprenderse gratamente y constatar cómo ha aumentado la calidad de la plantilla de Valverde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  2. 2 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  3. 3 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  6. 6

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  7. 7

    La gran noche de Uri Geller
  8. 8

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina
  9. 9

    Nuevo intento de okupación en un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»
  10. 10

    Alcaraz, a la final con un recital ante la última leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El nivel de las cesiones se dispara en el Athletic

El nivel de las cesiones se dispara en el Athletic