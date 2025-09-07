El nivel de las cesiones se dispara en el Athletic

Aunque el 'caso Laporte' ha convertido el cierre del mercado en un pifostio para cuya resolución todavía habrá que esperar unos días -veremos en qué ... quedan los recursos que el Athletic tiene previsto presentar ante la FIFA o quién sabe si también ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)-, hay otras cuestiones deportivas en la actualidad rojiblanca que merecen nuestra atención. En este arranque de temporada, por ejemplo, hay una muy interesante por su carácter revelador: el destino de los cedidos. Si uno lo repasa, no puede por menos que sorprenderse gratamente y constatar cómo ha aumentado la calidad de la plantilla de Valverde.

Esta mejoría no sólo se ha manifestado en los resultados del equipo, con el título de Copa y el regreso a Europa después de seis de ausencia, primero a la Europa League y después a la Champìons. Estos éxitos han sido, por supuesto, la consecuencia más directa y provechosa de esta evolución. Pero cómo no destacar el cambio que se ha producido a la hora de dar encaje a los futbolistas que descarta el entrenador, ya sea porque no cuenta con ellos o porque considera que están demasiado tiernos y necesitan acumular minutos y madurar.

Han quedado atrás los tiempos en los que costaba Dios y ayuda colocar bien a los cedidos. Muchos acababan en clubes de Primera Federación y otros, los canteranos más prometedores y los futbolistas del primer equipo que no terminaban de consolidarse, en Segunda. Los préstamos a Primera eran algo muy raro de ver en el Athletic. Se producían de Pascuas a Ramos cuando algún jugador ya asentado no entraba en los planes del entrenador. Pensemos en la cesión de Unai López a un Leganés recién ascendido en 2016, la de Etxeita al Huesca en 2018 o la de Unai Nuñez al Celta en 2022. Por no hablar de las de Córdoba y Kodro al Alavés y el Valladolid, respectivamente, en el mercado de invierno de la campaña 2020-21. Pero son excepciones.

No es nada habitual que el Athletic se tenga que plantear si impone a sus cedidos, como hacen otros, la famosa cláusula del miedo para que no puedan enfrentarse a su club de procedencia. Pues bien, este año se lo ha tenido que plantear. Y es que, de repente, se han producido cuatro préstamos a la máxima categoría, tres de ellos a clubes de la Liga española -Agirrezabala (Valencia), Hugo Rincón (Girona) y Vencedor (Levante)- y otro, Djaló, a la de Catar (Al-Gharafa). Es algo nunca visto. Por cierto, de todos ellos sólo Vencedor no podrá jugar cuando el Athletic se enfrente al Levante.

Agirrezabala se haido al Valencia, Hugo Rincón al Girona y Vencedor al Levante

A este cuarteto hay que añadir otro con los cedidos a Segunda. Hablamos en primer lugar de Canales (Racing) y Olabarrieta (Andorra), que ya tuvieron minutos con Valverde la pasada campaña, y también de dos jugadores del filial: Gerenabarrena, que se ha ido al Castellón, y Varela, que ha recalado en el Mirandés, uno los destinos predilectos para los canteranos de Lezama. En el caso de estos dos cachorros esta cesión se podría considerar un examen final. Y es que ambos tienen 22 años, una edad en la que los clubes ya empiezan a sentir la obligación de poner el pulgar hacia arriba o hacia abajo con sus canteranos.

Cambio de escenario

Este contraste de calidad de la que hablamos respecto a la del pasado reciente es fácil de ilustrar. Un par de ejemplos. La campaña 2020-21, es decir, la anterior a esta tercera llegada de Valverde, las cesiones del Athletic fueron las de Íñigo Córdoba al Go Ahead Eagles neerlandés, la de Nolaskoain al Amorebieta y las de Imanol e Íñigo Vicente al Mirandés. Y sin ir tan lejos. De hecho, yendo mucho más cerca: salvo el portero Padilla, que se fue al Pumas mexicano, los otros seis cedidos del Athletic la temporada pasada fueron todos a Segunda: Hugo Rincón y Egiluz (Mirandés), Martón (Albacete), Vencedor (Racing), Adu Ares (Zaragoza) y Nico Serrano (Sporting).

Con estos datos sobre la mesa es inevitable destacar el salto de calidad que ha dado la plantilla. Este Athletic ya no es que compita como los grandes, algo en lo que venimos insistiendo desde hace tiempo y en lo que hemos incidido en este arranque de curso con esas tres victorias consecutivas sin jugar demasiado bien. Es que este Athletic empieza también a ceder jugadores como los grandes. Queremos decir que cede futbolistas que ya han demostrado su valía en la máxima categoría o que han echado la puerta abajo en Segunda y tienen ofertas para jugar en Primera. Pensemos en Hugo Rincón, por ejemplo. Y si puede hacerlo, evidentemente, es porque el entrenador tiene mucho donde elegir.

Dicho de otro modo: las cesiones ya no son siempre, como han venido siendo hasta hace bien poco, una especie de último escalón en el proceso formativo de Lezama. Ya no se trata de coger a unos pocos cachorros cuyo futuro es dudoso y mandarlos por ahí. No. No es cuestión de sacarlos fuera de su zona de confort, donde sólo la familia y los amigos les hacen caso y hasta los periodistas sólo nos acordamos de ellos cuando marcan un gol o se lesionan, o cuando de repente caemos en la cuenta de que llevamos meses sin tener noticias de su existencia y hasta dudamos de en qué equipo han recalado.

Ahora las cesiones son también una forma de gestionar la plantilla del primer equipo, de poder limarla en las condiciones que desea el entrenador y afilar la competencia interna. En fin, que ojalá la próxima temporada el Athletic pueda hacer otras cuatro o cinco como las de este verano y entre la hinchada haya incluso debate sobre la composición de la plantilla.

Álvaro Djaló,

El Athletic pagó 15 millones de euros por Álvaro Djaló, pero su rendimiento fue decepcionante. Tres partidos ha disputado hasta el momento Djaló con el Al-Gharafa en la competición catarí, en la que aún no se ha estrenado como goleador

Julen Agirrezabala

Tres partidos de Liga se ha disputado hasta la fecha en Primera y Agirrezabala ha sido titular en todos ellos tras 65 partidos oficiales con el Athletic, del que ha preferido salir para tener minuto

El portero guipuzcoano tenía asumido que Unai Simón sería el elegido para la Liga y la Champions y prefirió buscar una salida

Hugo Rincón

Fueron varios los clubes de Primera que se interesaron por él tras su gran curso en el Mirandés. El futbolista de Valtierra es muy rápido en ataque. La retirada de De Marcos obligó al Athletic a buscar un recambio y fichó a Areso, lo que ha llevado a Rincón a buscar minutos en el Girona. 148 minutos ha disputado hastala fecha el lateral con elGirona en los tres primeros partidos de Liga.

Unai Vencedor

Tres cesiones acumula el futbolista bilbaíno, que antes del Levante salió para buscar minutos en el Eibar y en el Racing. Fue Garitano el que le dio la alternativa y después fue un fijo en el centro del campo con la llegada de Marcelino. El jugador bilbaíno apuró hasta el final del mercado porque tenía claro que quería ir a un Primera