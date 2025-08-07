Nico Williams y Unai Simón desaparecen del Balón de Oro

Hace un año, el Athletic llamó a las puertas del olimpo. Por primera vez, un jugador rojiblanco, Nico Williams, se convirtió en candidato al Balón ... de Oro y, en paralelo, un portero, Unai Simón, fue nominado al Lev Yashin, el trofeo que corona al mejor guardameta del planeta. Ambos han desaparecido de las listas con los futbolistas más destacados de la temporada 2024-25.

Nico (23 años) asombró al mundo en un 2024 inolvidable. Conquistó la Copa con el Athletic y la Eurocopa con la selección española. En ambas finales de Sevilla y Berlín fue nombrado el mejor del partido. En La Cartuja asistió a Sancet en el tanto que puso el empate ante el Mallorca, mientras que en el Estadio Olímpico abrió la lata ante Inglaterra.

En total, el navarro cerró el curso con 8 goles y 18 asistencias en 37 partidos como rojiblanco además de dos goles y otras tantas asistencias con La Roja. En el torneo continental también fue elegido en el once ideal. Regaló otra exhibición en octavos ante Georgia, con un tanto y un pase de gol. Finalizó decimoquinto en el Balón de Oro que descansa en la vitrina de Rodri, su compañero de selección y cerebro del Manchester City. Este pasado curso su rendimiento bajó un peldaño. Metió más goles (13) pero dio menos asistencias (8) y no fue capaz de transmitir esa versión eléctrica que le hizo sentarse en la mesa de los mejores del mundo. Aún así terminó a buen nivel con la selección. Anotó y asistió en la semifinal de la Liga de Naciones ante Francia antes de sucumbir en la final ante Portugal.

Confianza

Por su parte, Simón (28 años) también completó un año de ensueño. Fue el 'Zamora' en la Liga 54 años después de la última vez que un portero rojiblanco se alzó con el galardón (Iribar en 1970). El relevo de el 'Chopo' no participó en la conquista de la Copa al jugar Agirrezabala, pero en el campeonato doméstico encajó 33 dianas en 36 encuentros, con un porcentaje de 0,91 y 18 porterías a cero, es decir, en la mitad de choques no le batieron. En la Eurocopa fue clave y apenas recogió cuatro veces el balón del fondo de la red en seis compromisos. Rozó el guante de oro, pero se lo llevó Emiliano 'El Dibu' Martínez, campeón del mundo con Argentina.

Al acabar el torneo, el alavés pasó por quirófano para tratarse de una lesión en su muñeca derecha que le obligó a perderse los primeros meses de competición. Ernesto Valverde se encomendó así a Agirrezabala y mantuvo al de Renteria, ahora cedido en el Valencia, como titular en la Europa League, mientras que la Liga acabó siendo para Simón. En la recta final del campeonato igualó el registro histórico de Iribar y Zubizarreta de encadenar cinco jornadas consecutivas sin recibir gol. En total, permaneció 10 partidos imbatido y recibió 14 goles en 21 jornadas. Suya fue también la Supercopa (recibió dos goles en la derrota ante el Barcelona) y un partido de Europa League, el de su regreso ante el Elfsborg, en el que no le chutaron a puerta. Luis de la Fuente le devolvió la titularidad de La Roja en la fase final de la Liga de Naciones. Detuvo un penalti a Países Bajos en cuartos, pero no pudo con Portugal en la final.