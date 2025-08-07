El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai y Nico se abrazan durante un partido. AFP

Nico Williams y Unai Simón desaparecen del Balón de Oro

El extremo no dio el gran rendimiento del anterior curso, y el portero estuvo lesionado hasta diciembre pero no jugó en Europa

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:32

Hace un año, el Athletic llamó a las puertas del olimpo. Por primera vez, un jugador rojiblanco, Nico Williams, se convirtió en candidato al Balón ... de Oro y, en paralelo, un portero, Unai Simón, fue nominado al Lev Yashin, el trofeo que corona al mejor guardameta del planeta. Ambos han desaparecido de las listas con los futbolistas más destacados de la temporada 2024-25.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

