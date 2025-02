El motivo por el que Raúl García se retiró en el Athletic y no en Osasuna: «No me lo quise plantear» El exrojiblanco explica la razón por la que decidió colgar las botas en Bilbao

Gabriel Cuesta Lunes, 17 de febrero 2025, 19:57 Comenta Compartir

Raúl García colgó las botas con una Copa del Rey bajo el brazo y tras nueve años defendiendo el escudo del Athletic. Una decisión, la de colgar las botas en Bilbao, que levantó más de una ampolla entre la familia de Osasuna, el club que le vio crecer como canterano y que le vio irrumpir como profesional antes de su posterior afianzamiento en el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone. Muchos rojillos se preguntaron en su momento qué empujaría al atacante navarro a evitar volver a casa como broche a su carrera. Él mismo acaba de responder a esa cuestión en el podcast 'Los Fulanos'.

«Siempre he dicho lo mismo. Yo le tengo mucho respeto a Osasuna y obviamente entiendo que haber venido al Athletic para mucha gente, pues como el fútbol es muy de forofismo, no lo entienda», recordaba el delantero sobre su aterrizaje en Bilbao. García defendía en este espacio sonoro que «cada uno en su vida tiene que tomar decisiones con respecto a lo que cree que es bueno para él, no de lo que vayan a pensar los demás. Y además sin faltar el respeto a nadie. Yo siempre he hecho las cosas sin faltar el respeto a nadie».

Sobre su retirada en Osasuna, García explicó abiertamente el motivo por el que no hizo las maletas rumbo a Pamplona para el cierra de su carrera futbolística. «Siempre vi que era más perder que ganar. Al final tú quieres ir, pero si quieres ir, quieres rendir. Pero claro, no depende de ti. Muchas veces pasa que vas a un sitio, tomas la decisión de ir a Pamplona por ejemplo a jugar y sale un año malísimo. La gente no respeta. La gente quiere que vaya allí y rindas. Si no es un 'ha venido aquí a retirarse'», razonaba.

En la cabeza del futbolista «había muchas contras, más que pros». «El recuerdo y respeto que tengo de Osasuna siempre va a ser muy bueno, independiente de que haya gente que me vaya a pitar o no. Yo entendía que el riesgo de volver era mucho mayor a nivel negativo que positivo. No me lo quise plantear. Igual hubiese ido bien, pero creo que así es mejor como lo hemos hecho», remataba.