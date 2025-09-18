El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»

Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»

El director de fútbol justifica la salida del madrileño pero no cierra las puertas de un regreso

Alain Mateos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:28

El 'caso Djaló' es uno de los que más chocó a la afición este verano. Un año después de pagar quince millones al Sporting de ... Braga por los derechos del madrileño, formado en el fútbol vizcaíno, el Athletic tomaba la decisión de deshacerse del jugador en forma de cesión con destino Qatar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  3. 3 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  8. 8

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  9. 9

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  10. 10 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»