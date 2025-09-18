Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»

El 'caso Djaló' es uno de los que más chocó a la afición este verano. Un año después de pagar quince millones al Sporting de ... Braga por los derechos del madrileño, formado en el fútbol vizcaíno, el Athletic tomaba la decisión de deshacerse del jugador en forma de cesión con destino Qatar.

El director de fútbol Mikel González ha justificado la operación esta tarde en una rueda de prensa celebrada en San Mamés. «La inversión por Djaló entendimos que era necesaria porque lo marcaba el mercado. Después de una temporada mala, teníamos claro que una segunda temporada en el Athletic en un rol similar no nos lo podíamos permitir», afirmó cuando este periódico le preguntó por el motivo de la salida del delantero.

González tampoco cierra las puertas de un regreso: «Es un cedido y está bajo supervisión, al igual que el resto. Hacemos videollamadas analizando sus partidos y Álvaro está metido en esa rueda. Es una operación interesante para todas las partes».

También quiso incidir en la calidad de la liga catarí y aprovechó que el 'caso Laporte' estaba reciente para comparar ambas situaciones. «El propio Laporte viene de una liga similar y estoy convencido de que nadie ha puesto en duda su incorporación. Hay que ayudarle a Álvaro a recuperar el nivel de Braga», sentenció.