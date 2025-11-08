El mensaje optimista de Iñaki Williams en pleno proceso de recuperación El capitán del Athletic se lesionó en el encuentro de Liga de Campeones contra el Qarabag

Juanma Mallo Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:50

Iñaki Williams se lesionó el pasado 22 de octubre en el encuentro de la Liga de Campeones frente al Qarabag. Antes de que finalizara la primera parte, en concreto en el minuto 38, fue sustituido por unos problemas físicos. Sufrió, segun el parte médico facilitado por el Athletic horas después, «una lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa». Como es habitual, no se hablaba de tiempo de recuperación, pero los cálculos hablan de alrededor de dos meses.

Pues bien, este sábado, el capitán del Athletic ha comenzado a correr por el exterior de Lezama, como él mismo ha mostrado en las redes sociales. En la imagen, aparece trotando junto a Xabi Clemente, el preparador físico que se encarga de la recuperación de los lesionados.

Junto a esta publicación, escribe un mensaje. Se ve «soon», pronto en castellano, además de un icono de baile. Continúa, de este modo, la recuperación del internacional con Ghana. Han pasado algo más de dos semanas del día en el que se lesionó y parece que su regreso va por el buen camino.

De momento, entrena en solitario y, en un futuro, comenzará a tocar balón y hacer otro tipo de ejercicios antes de reintegrarse en la disciplina del equipo de Ernesto Valverde.