El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El mensaje optimista de Iñaki Williams en pleno proceso de recuperación

El capitán del Athletic se lesionó en el encuentro de Liga de Campeones contra el Qarabag

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

Iñaki Williams se lesionó el pasado 22 de octubre en el encuentro de la Liga de Campeones frente al Qarabag. Antes de que finalizara la primera parte, en concreto en el minuto 38, fue sustituido por unos problemas físicos. Sufrió, segun el parte médico facilitado por el Athletic horas después, «una lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa». Como es habitual, no se hablaba de tiempo de recuperación, pero los cálculos hablan de alrededor de dos meses.

Pues bien, este sábado, el capitán del Athletic ha comenzado a correr por el exterior de Lezama, como él mismo ha mostrado en las redes sociales. En la imagen, aparece trotando junto a Xabi Clemente, el preparador físico que se encarga de la recuperación de los lesionados.

Junto a esta publicación, escribe un mensaje. Se ve «soon», pronto en castellano, además de un icono de baile. Continúa, de este modo, la recuperación del internacional con Ghana. Han pasado algo más de dos semanas del día en el que se lesionó y parece que su regreso va por el buen camino.

De momento, entrena en solitario y, en un futuro, comenzará a tocar balón y hacer otro tipo de ejercicios antes de reintegrarse en la disciplina del equipo de Ernesto Valverde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  3. 3 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  4. 4 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  5. 5 Trapagaran y Muskiz recuperan el agua potable pero recomiendan no beber si está turbia
  6. 6

    El restaurante de Bilbao que reinventa el bollo de mantequilla y lo vende a un euro solo este sábado
  7. 7 Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año
  8. 8

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  9. 9

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  10. 10

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El mensaje optimista de Iñaki Williams en pleno proceso de recuperación

El mensaje optimista de Iñaki Williams en pleno proceso de recuperación