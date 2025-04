Mate, capitanía y fidelidad: la nueva vida del profeta Muniain en San Lorenzo 'Informe Plus. Pibe Muniain' recoge los primeros meses del excapitán del Athletic en Argentina: «Quería jugar aquí»

Carlos Nieto Lunes, 21 de abril 2025, 23:41 Comenta Compartir

El destino quiso que el día en el que murió el Papa Francisco, reconocido aficionado de San Lorenzo de Almagro, 'Movistar +' emitiera un documental sobre el nuevo profeta de la hinchada del conjunto de Buenos Aires. 'Informe Plus. Pibe Muniain' recoge cómo se gestó la llegada del excapitán del Athletic a la liga argentina y los primeros meses de la aventura del jugador de Pamplona tras poner fin a toda una vida en rojo y blanco. Supone tres cuartos de hora en el que Iker Muniain se deshace en elogios hacia la hinchada del 'Ciclón' mientras otros protagonistas, desde Iñaki Williams hasta el presidente de la institución, Marcelo Moretti, ofrecen sus puntos de vista sobre el impacto de la llegada del navarro a Sudamérica.

¿Nos hacemos un mate? @IkerMuniain10, modo argentino.



Lunes 21, estreno de 𝐏𝐢𝐛𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐚𝐢𝐧. pic.twitter.com/NpGoYOXds0 — Informe Plus+ por Movistar Plus+ (@InformePlus) April 14, 2025

«Si tengo que irme a Arabia me haces la putada de mi vida». Pocas palabras resumen mejor el sentir del futbolista de 32 años. Las pone en su boca Omar Rodríguez, representante de Muniain, que llega a asumir que «en junio había un 1% de posibilidades de acabar en San Lorenzo». Reconoce que el sueño era vestir la franja de River Plate, pero «le daba igual el escudo, él quería jugar aquí» frente a «ofertas económicamente superiores». Lo confirma también Moretti, mandatario del club bonaerense: «Hizo un esfuerzo enorme. Le vi muy predispuesto, hacía muchas preguntas. Me sorprendió gratamente».

Saber cómo y cuándo irse.

Saber a dónde ir.



📼 𝐏𝐢𝐛𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐚𝐢𝐧: estreno el lunes en @MovistarPlus.#InformePlus @IkerMuniain10 pic.twitter.com/OeHKrEknvy — Informe Plus+ por Movistar Plus+ (@InformePlus) April 18, 2025

Muniain anunció su adiós tras quince temporadas en el primer equipo del Athletic el 24 de abril, dos semanas después de la consecución de la Copa, el desfile de la gabarra y aquella fiesta improvisada por las calles de Bilbao tras la que «tuve dudas sobre seguir o no, pero no podía dejarme llevar por la emoción del momento. Tenía la opción tomada prácticamente antes de la final», confiesa el de La Txantrea, que hasta tiene un mate personalizado con su nombre. «A los dos días ya lo tomaba. Te hace unir vínculos», expresa el protagonista.

Ya lo dijo Maradona: la hinchada de San Lorenzo es especial.



📼 #InformePlus 𝐏𝐢𝐛𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐚𝐢𝐧: estreno a las 22:00 en @MovistarPlus (dial 7) y ya disponible en VOD:https://t.co/F5HZ5IBLfe pic.twitter.com/Ko6A3Jidkd — Informe Plus+ por Movistar Plus+ (@InformePlus) April 21, 2025

El documental recoge imágenes de todos esos momentos grabados en la retina de los seguidores del Athletic. También ofrece el último gol de Muniain como león. Fue en su último partido, en San Mamés ante el Sevilla al anotar el definitivo 2-0 tras llegar en segunda línea y rematar el centro de Nico Williams. Su hermano Iñaki solo tiene buenas palabras hacia su amigo. «Su sueño era ser 'one club men', pero me alegro de que San Lorenzo esté encantado con nuestro capitán. Nunca se ha movido por dinero, sino por sensaciones», lanza.

El «gusanillo» de la era Bielsa

Muniain tenía un «gusanillo» desde la época de Bielsa. «Sus ayudantes me hablaban de la liga argentina», dice frente a las cámaras un jugador que después de medio año en Buenos Aires ya ha incorporado a su vocabulario palabras como cancha, arco o hinchada. «Mi familia, mis amigos, me decían que estaba loco. Recuerdo cuando llegué y quise ver el Pedro Bidegain (el estadio de San Lorenzo). Ana (Montoya, su novia) me dijo: '¿Pero qué es esto?'».

El nuevo estadio de San Lorenzo, que se levantará en los mismos terrenos que el mítico Gasómetro, llevará el nombre de uno de sus hinchas más conocidos: el Papa Francisco.



📼 #InformePlus Pibe Muniain: estreno a las 22:00 en @MovistarPlus (dial 7) y ya disponible en VOD. pic.twitter.com/2PFKp7qXM7 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 21, 2025

En ese momento aparecen imágenes que muestran los pobres y humildes alrededores del recinto del club, incluido el mural dedicado a Isidro Lángara, toda una institución. «Que haya una historia paralela entre vascos es muy emotivo, que esos lazos se puedan unir es maravilloso», manifiesta Muniain. Joseba Iraragorri, hijo de José Iraragorri, también tiene protagonismo en el filme, que se apoya en imágenes del NO-DO para recordar la gira europea que hizo San Lorenzo. Los 'cuervos' jugaron un amistoso contra el Athletic en 1947 en San Mamés con empate a tres.

Del Athletic Club a San Lorenzo.

El legado de José Iraragorri.



📼 𝐏𝐢𝐛𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐚𝐢𝐧: estreno el lunes 21 en #InformePlus. pic.twitter.com/NDi22qvbCi — Informe Plus+ por Movistar Plus+ (@InformePlus) April 16, 2025

El nuevo dorsal número '10' –llevó el '80' al principio– del conjunto azulgrana ya es capitán. «Es un referente, entendí que era el momento», explica el entrenador Miguel Ángel Russo. «Su llegada fue ver la luz al final del túnel», añade el periodista local Pablo Lafourcade. «Mi objetivo es disfrutar, hacer disfrutar a la gente y conseguir algo importante con San Lorenzo», ambiciona Muniain, autor de cuatro goles –el último el 28 de marzo de falta directa ante Lanús tras superar una lesión– y una asistencia en 21 partidos en su nuevo club. Ahora mismo marcha tercero en el grupo B a tres puntos del líder, Rosario Central.