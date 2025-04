Carlos Nieto Martes, 22 de abril 2025, 09:45 | Actualizado 10:21h. Comenta Compartir

El 24 de abril, dos semanas después de que el Athletic, su equipo, consiguiera la Copa del Rey y surcara la Ría a bordo de la gabarra, Iker Muniain sorprendió al universo rojiblanco con una noticia: se iba de la formación de la que era capitán. Lo dejaba. El navarro, tras quince temporadas en el primer equipo, se echaba a un lado. «Tuve dudas sobre si seguir o no, pero no podía dejarme llevar por la emoción del momento. Tenía la opción tomada prácticamente antes de la final», confiesa el futbolista de la Txantrea.

Saber cómo y cuándo irse.

Saber a dónde ir.



📼 𝐏𝐢𝐛𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐚𝐢𝐧: estreno el lunes en @MovistarPlus.#InformePlus @IkerMuniain10 pic.twitter.com/OeHKrEknvy — Informe Plus+ por Movistar Plus+ (@InformePlus) April 18, 2025

Desde este momento, el teléfono de su representante, Omar Rodríguez, no paró de sonar. Hubo incluso un par de videollamadas que hubieran provocado una 'depresión' en el navarro. Lo confiesa en Movistar+, en el programa 'Informe Plus. Pibe Muniain'. «Si tengo que irme a Arabia me haces la putada de mi vida». El propio futbolista llega a asumir que «en junio había un 1% de posibilidades de acabar en San Lorenzo». Reconoce que el sueño era vestir la franja de River Plate, pero «le daba igual el escudo, él quería jugar aquí» frente a «ofertas económicamente superiores». Lo confirma también Moretti, mandatario del club bonaerense: «Hizo un esfuerzo enorme. Le vi muy predispuesto, hacía muchas preguntas. Me sorprendió gratamente».

El documental, por supuesto, se detiene en momentos que están grabados en la retina de los seguidores del Athletic. También ofrece el último gol de Muniain como león. Fue en su último partido, en San Mamés ante el Sevilla al anotar el definitivo 2-0 tras llegar en segunda línea y rematar el centro de Nico Williams. Su hermano Iñaki solo tiene buenas palabras hacia su amigo. «Su sueño era ser 'one club men', pero me alegro de que San Lorenzo esté encantado con nuestro capitán. Nunca se ha movido por dinero, sino por sensaciones», lanza.

Muniain tenía un «gusanillo» desde la época de Bielsa. «Sus ayudantes me hablaban de la liga argentina», dice frente a las cámaras un jugador que después de medio año en Buenos Aires ya ha incorporado a su vocabulario palabras como cancha, arco o hinchada. «Mi familia, mis amigos, me decían que estaba loco. Recuerdo cuando llegué y quise ver el Pedro Bidegain (el estadio de San Lorenzo). Ana (Montoya, su novia) me dijo: '¿Pero qué es esto?'».