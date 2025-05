Masip vuelve a la carga: «El público de Bilbao tiene una animadversión brutal hacia el Barça»

Javier Ortiz de Lazcano Lunes, 26 de mayo 2025, 20:30 Comenta Compartir

El exbalonmanista Enric Masip, asesor del presidente Joan Laporta en el Barcelona, ha vuelto a la carga contra la afición del Athletic por lo vivido este domingo en San Mamés y el recibimiento que se da a su equipo en los últimos años en el estadio rojiblanco. Tras una breve andanada lanzada por la noche en caliente, este lunes en frío ha elevado el nivel de sus ataques. Frente a la cruzada azulgrana, Ibaigane guarda silencio. «El público de Bilbao no sé qué tiene con el Barça. Hay una animadversión brutal», acusó en el programa La Posesión del diario deportivo Sport.

La mano derecha de Laporta mantiene que esta «animadversión brutal» viene «desde la época de Iniesta» y mantuvo que «no he visto jamás alguien que silbe a Iniesta». Masip va más allá y pronostica que «después de lo que vi ayer, a Lamine lo van a silbar en cada partido que vaya allí».

Las relaciones entre el Athletic y el Barcelona han vivido momentos de enorme crisis por las maniobras y declaraciones públicas de su presidente para intentar fichar el pasado verano a Nico Williams y por las quejas rojiblancas porque el Gobierno permitió inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. El punto de mayor distanciamiento fue cuando Jon Uriarte esquivó ir a la comida oficial del partido de ida en agosto y afeó la actitud del Barcelona con su jugador. El domingo los dirigentes de ambos clubes tampoco se sentaron juntos en la mesa.

Este nuevo ataque llega apenas unas horas después de que Masip arremetiera contra los rojiblancos en una breve intervención en 'El Chiringuito'. El hecho de que la mano derecha de Laporta recrudezca sus ataques contra el Athletic demuestra que es una cruzada con el apoyo de su presidente. Masip lanza un inventario de agravios. «Ya llevamos unos años, los billetes, gritando Negreira (el vicepresidente de los árbitros que cobró del Barcelona durante años), ayer en el pasillo... Es un día en el que no se juegan nada y no hay nadie que dude que esta Liga la hemos merecido. Como mínimo, el respeto a un equipo que ha ganado».

«Pitada generalizada»

El dirigente azulgrana quiso poner en valor la actitud de su club. «Cuando sonó el himno del Athletic, todos los que estábamos allí (en el palco) nos levantamos por respeto e incluso el Barça le hizo el pasillo a De Marco (sic), que es un jugador que ha hecho historia en Bilbao, pero que al Barça ni le va ni le viene». Todo esto le hace concluir que «el ambiente era hostil todo el partido». Incluso, añade, «gritaron Kilian Mbappé», un cántico que desde la tribuna de prensa desde luego no se escuchó.

«Lo que no entiendo es que en un ambiente de no jugarte nada, como mínimo no te levantes y aplaudas al campeón de Liga cuando tus jugadores hacen el pasillo. Debería ser lo normal, pero no fue una pitada pequeña, fueron muchos, generalizada», se quejó. Masip también aprovechó una información de un periódico en la que se asegura que el Madrid quiere a Nico para intentar justificar la postura de su club el pasado verano, con unas poco elegantes declaraciones de Laporta diciendo que lo quería fichar. «El Madrid también se habla de que está por Nico, y nadie se queja del Madrid».