La queja de Laporta a su asesor sobre Uriarte: «Ostras, no me ha felicitado ni por la Liga» Masip se queja del recibimiento del presidente rojiblanco el pasado domingo

Javier Ortiz de Lazcano Lunes, 26 de mayo 2025, 20:44

Joan Laporta llegó a Bilbao desde Lisboa, en donde la víspera su equipo femenino perdió la final de la Champions. Las fuentes consultadas por este periódico indican que accedió al estadio a las 20.00 horas, sesenta minutos antes del encuentro que cerraría la temporada para Athletic y Barça. Enric Masip, asesor del presidente azulgrana que ha encendido la polémica por sus reproches a los pitos de la afición rojiblanca durante el pasillo a los campeones, también se muestra muy crítico también con Jon Uriarte.

Sus palabras llegan pese a que personas que estuvieron en el palco consultadas por EL CORREO destacan que los miembros de la directiva de Ibaigane ejercieron como anfitriones impecables y que el único incidente desagradable llegó al final, cuando unos espectadores se encararon con los emisarios azulgranas y Laporta les replicó con algún gesto.

Masip también carga contra el presidente rojiblanco en sus declaraciones a La Posesión del diario deportivo Sport. «El presidente (Laporta) llega y no le viene a saludar ni el presidente. En el asiento donde verá el partido, allí le da la mano y no recibe ninguna felicitación por parte del presidente del Athletic de Bilbao. Incluso cuando nos íbamos, Iribar nos felicita. Uriarte no le felicitó. En la media parte me dijo 'ostras, no me ha felicitado ni por la Liga'».

Masip demostró un desconocimiento total de la realidad cuando insinuó que el pasillo del Athletic al Barcelona se «decidió seguramente abajo», en referencia a los jugadores, cuando la realidad es que fue una medida adoptada por la junta directiva. «Si lo hubiera decidido el presidente, seguramente no se hubiera hecho», indicó.