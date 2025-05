La rajada de un asesor de Laporta tras el partido contra el Athletic: «Estoy muy decepcionado con la afición de Bilbao»

Gabriel Cuesta Lunes, 26 de mayo 2025, 01:04 Comenta Compartir

El exbalonmanista Enric Masip, asesor del presidente Joan Laporta en el Barça, ha afeado a la afición del Athletic los silbidos durante el pasillo y ha afeado al club «no felicitar al presidente» por la Liga conseguida por el conjunto culé. Las declaraciones las ha hecho a El Chiringuito a la llegada al aeropuerto de Loiu para regresar a Barcelona.

El periodista le preguntó por algo completamente distinto: los fichajes de Joan García y Luis Díaz. Ni se asomó a hablar sobre el mercado de verano. «Solo te diría que estoy muy decepionado con la afición de Bilbao. Por la silbada en el pasillo y por no felicitar al presidente por la Liga que hemos hech. Lo he encontrado muy feo y creo que no nos lo merecemos», ha criticado.

La realidad es que ambos clubes viven ahora un momento de tensión a raíz del intento de Laporta de fichar a Nico Williams el pasado verano. Este domingo no se ha celebrado comida por dos motivos, según fuentes consultadas por este periódico. Los dirigentes azulgranas llegaban de Lisboa por la final de la Champions femenina de este sábado y la hora fijada del encuentro, las 21.00 horas. Ya sobre el césped, la afición ha silbado con fuerza al equipo azulgrana mientras el Athletic le hacía el pasillo de campeón.