La fe de Lukebakio amenaza al Athletic

«Mi ídolo es Jesucristo, mis goles pertenecen a Dios», repite Dodi Lukebakio siempre que le entrevistan dejando patentes sus profundas convicciones religiosas. El extremo ... belga-congoleño es la estrella y principal amenaza de un Sevilla que aún sueña con Europa –está a cinco puntos del Betis, sexto en la tabla– y que este domingo (16.15 horas) recibirá en el Sánchez Pizjuán a un Athletic inmerso en la lucha por la cuarta plaza que otorga billete para la Champions.

Víctor Orta, director deportivo de la entidad hispalense, apostó por él en agosto de 2023 después de haber marcado once goles en la Bundesliga con el Hertha de Berlín. Era una firme apuesta de futuro, pese a que varios equipos de la Serie A como Inter, Bolonia y Torino, así como también alguno de la Premier se habían interesado por su contratación. El futbolista se decantó por la propuesta de la entidad andaluza descartando mejores ofertas a nivel económico. Esa decisión y el hecho de llegar y besar el santo –marcó el tanto de la victoria en su debut contra Las Palmas– le permitieron meterse a la afición sevillista en el bolsillo.

Sin embargo, esa primera campaña en Sevilla no fue fácil para él y tampoco para el club, que cambió de entrenador hasta en tres ocasiones. Mendilibar fue el encargado de abrir el curso, hasta que fue relevado por Diego Alonso. Dos meses después de su llegada, el uruguayo también fue destituido y su cargo lo ocupó un Quique Sánchez Flores que logró reconducir la situación a duras penas. En ese convulso contexto deportivo e institucional, Lukebakio sumó cinco goles, pero sin terminar de asentarse en el once.

El extremo belga-congoleño –en septiembre cumplirá 28 años– era consciente de que esta temporada debía dar un paso al frente para confirmar de una vez por todas esas virtudes de jugador habilidoso y desequilibrante que había dejado ver con cuentagotas, y así ha sido. Ha pasado a ser el 'killer' del plantel que dirige García Pimienta con un total de 11 goles, su mejor registro como profesional.

Sus dianas han sido determinantes para cosechar el 42% de los puntos del conjunto hispalense. Es el guía y sostén del Sevilla junto al también delantero nigeriano Ejuke y el central Badé. Comprensible, por tanto, que sea el futbolista de la plantilla que más minutos acumula hasta la fecha, un total de 2.256. El Athletic deberá atar en corto al internacional belga si quiere sumar los tres puntos en el Pizjuán.

El rendimiento de Lukebakio no ha pasado desapercibido y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ofreció cerca de 45 millones de euros el pasado mercado de invierno, así como un contrato de más de 8 millones al año al futbolista. «No he pensado en irme ni un solo segundo», aseguró el extremo, que cuenta con una cláusula de salida de 40 millones, respecto al interés del fútbol saudí. En la planta noble del Pizjuán, sin embargo, son conscientes de que en verano habrá equipos que volverán a la carga y no se descarta una posible salida para sanear las arcas de la entidad andaluza.

De momento, el 11 sevillista, que puede presumir de ser el único futbolista que ha logrado meter tres goles al Bayern en la Bundesliga en un mismo partido, ha sido convocado por Bélgica para la próxima ventana FIFA. Se da la circunstancia de que también ha jugado con la selección congoleña, aunque únicamente en un amistoso en 2016. Nacido en Asse, localidad ubicada cerca de Bruselas, arrancó su carrera en las categorías inferiores del Anderlecht. Subió al primer equipo la campaña 2015-2016 y desde entonces ha militado en el Toulouse, Charleroi, Watford, Wolfsburgo y Hertha de Berlín antes de dar el salto al Sevilla, donde ha alcanzado su madurez.