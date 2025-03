¿Está 'hecha' la Champions para el Athletic? «Sí bueno, facilísimo. Total, nos metemos año sí año también», ironiza Valverde

Carlos Nieto Lezama Sábado, 15 de marzo 2025, 13:43 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

Sin tiempo para recuperarse física y emocionalmente de la victoria en octavos de Europa League ante la Roma el Athletic visita este domingo (16.15 horas) a un «muy buen Sevilla, que ha ido de menos a más» con el objetivo de sumar tres puntos clave en la carrera por el cuarto puesto, normalmente el último que da acceso a la Champions. Este año el buen momento de los equipos españoles en Europa otorga de forma virtual a la Liga una plaza extra. ¿Está más fácil este año la Champions para el Athletic?, se la ha cuestionado a Ernesto Valverde en rueda de prensa. «Sí bueno, facilisimo. Total, como nos metemos año sí año también...», ha ironizado el entrenador rojiblanco.

Txingurri no quiere saber nada de «cábalas que están muy bien para comentar en otros círculos, para hacer algún artículo... Pero a nosotros no nos ayuda demasiado. ¿Que entran ocho en Europa? Vale, eso está ahí. Pero solo nos preocupa ahora mismo si Lukebakio sale por la izquierda o por la derecha. El resto te nubla la vista», ha respondido contundente el técnico, que no considera que el hecho de que San Mamés acoja la final de Europa League es una ventaja. «No tenemos mucho de qué preocuparnos. Depende del juego, de lo que hagas. Solo nos tenemos que preocupar del partido que tenemos por delante».

La «siempre complicada» visita al Sevilla, a pesar del triunfo (0-2) de la temporada pasada y de no perder desde mayo de 2022, una derrota en la última jornada que dejó al Athletic sin Europa, será el último compromiso antes de la última ventana de selecciones del curso. «Tal y como estamos nos vendrá bien para parar», ha confesado el de Viandar de la Vera en referencia a las tres bajas por lesión con las que cuenta: Sancet, Vivián y Paredes, al que una sobrecarga le deja fuera «por precaución».

📈 "Veo a un Sevilla que va a más"



🎙️ Repasa las declaraciones de Ernesto Valverde en la previa del #SevillaFCAthletic de mañana.#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) March 15, 2025

A pesar de que será el último partido hasta que el viernes 28, dentro de dos semanas, Osasuna visite La Catedral, Valverde ha anunciado rotaciones frente al Sevilla. Será el quinto duelo en quince días de altos vuelos en los que el Atletic se ha medido al Atlético, Mallorca y dos veces a la Roma. «Tenemos que tener energía suficiente para afrontarlo. Es obvio que habrá algún cambio, es todo lo que se puede decir. Entre ayer y hoy estamos calibrando cómo están los jugadores de recuperación y algunos van más justos, no solo por el partido del otro día. Tenemos que estar frescos y cambiar algo ante un equipo que le mete ritmo al partido», ha lanzado.

Rendimiento tras jugar en Europa

Las a veces manidas estadísticas dicen que el Athletic ha ganado un partido después de jugar en Europa, perdido otro y empatado ocho, el último hace una semana ante el Mallorca. «Habrá quien piense que solo hemos ganado uno y quien piense, entre los que me incluyo, que solo hemos perdido uno. A todos les cuesta tras jugar en Europa. A nosotros no nos cuesta tanto, solo hemos perdido uno siendo lo que somos. Es verdad que cuesta ganar, pero a los demás también que nos ganen», ha indicado Valverde.

El conjunto rojiblanco se medirá a un Sevilla que conoce la victoria ante su afición desde diciembre. Los de García Pimienta están entre los seis peores equipos como local. «Es verdad, pero el Mallorca le empató en el descuento. Veo a un Sevilla que va a más y ahora está en posiciones de acceder a puestos europeos. Le veo muy bien desde el punto de pista competitivo. Para nosotros siempre ha sido un campo históricamente complicado. La afición aprieta y ellos intentarán hacer valer el momento en el que están. En sus dos últimas salidas llevan cuatro puntos y ganaron a la Real», ha advertido.