Paredes tiene una sobrecarga y «por precaución» no viaja a Sevilla En la convocatoria para el partido del Sánchez Pizjuán tampoco están Sancet y Vivián

Carlos Nieto Lezama Sábado, 15 de marzo 2025, 12:58 | Actualizado 13:51h.

Aitor Paredes tiene una sobrecarga y no viaja a Sevilla. Sorprendió el cambio del central de Arrigorriaga mediada la segunda parte del partido ante la Roma. Hoy hemos sabido que jugó el partido tocado y el parte médico habla de «una lesión en el músculo semitendinoso (zona de los isquios) de su pierna derecha». Así las cosas, en el Sánchez Pizjuán la pareja en la zaga será la formada por Yeray, baja el jueves por sanción, y Nuñez, que se mantendrá como titular ante las ausencias de Vivián y Paredes.

El Athletic ha compartido la convocatoria minutos antes de que Ernesto Valverde compareciese en rueda de prensa, donde ha dado explicaciones sobre el estado de Paredes. «Tiene una sobrecarga y el otro día arriesgamos con él por el partido que era y los problemas que teníamos. Hubo un momento en el que tuve que cambiarle para que no fuese a más. Hoy no estaba tan cómodo y por precaución hemos decidido que no viaje», ha detallado Txingurri.

En la lista para medirse al Sevilla no están Vivián y Sancet. Entra el canterano Ander Izagirre, central en el Bilbao Athletic y principal relevo en la retaguardia para enfrentarse al conjunto hispalense, con permiso de un Lekue que ya actuó de central en el último tramo del duelo de Europa League. Asi ha definido Valverde a Izagirre: «Es un jugador que lo está haciendo muy bien en el B que tiene un nivel de concentración altísimo, contundencia y agresividad. Es un premio al trabajo que está haciendo. Si en un momento determinado tenemos urgencias nos puede ayudar», ha dicho sobre el zaguero de Amorebieta nacido en 2003.

22 convocados

La convocatoria de 22 jugadores para medirse al Sevilla (domingo, 16.15 horas) está formada por: Simón, Agirrezabala; De Marcos, Gorosabel, Lekue, Yuri, Adama, Yeray, Nuñez, Izagirre; Vesga, Galarreta, Unai Gómez, Prados, Jauregizar, Canales; Nico Williams, Iñaki Williams, Berenguer, Djaló, Guruzeta y Martón.