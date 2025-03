Los elogios del técnico del Sevilla García Pimienta al Athletic: «Es un grande, un histórico»

Xavi García Pimienta ha revitalizado a un Sevilla en depresión en el primer tramo del campeonato. Ahora quiere dar un golpe encima de la mesa ... para las aspiraciones europeas del conjunto hispalense y tumbar al Athletic, «un grande, un histórico», según definió ayer a su próximo rival en rueda de prensa. «Estamos con mucha ilusión, son partidos que quieres jugar, contra históricos», dijo el técnico de Barcelona.

«El Athletic es un grande de España y está haciendo las cosas muy bien. Tiene plantilla de sobra para hacer dos equipos y la exigencia va a ser máxima. No nos puede condicionar que vengan de exigirse (ante la Roma) porque si no estamos bien nos va a costar. El ejemplo sería seguir el camino del partido con la Real Sociedad, es muy importante», lanzó el preparador del Sevilla, equipo que no vence como local desde el 14 de diciembre –la despedida de Jesús Navas del Pizjuán– pero que enlaza cuatro puntos a domicilio en las dos últimas jornadas: empate en Vallecas y victoria en Anoeta.

«Queremos competirles y ganarles, allí hicimos un buen partido también. Queremos estar presentes en todas las acciones y ese es el camino, que pase lo que pase que seamos nosotros en el juego y con el ejemplo presente de lo que ya hemos hecho contra equipos de esta entidad», añadió García Pimienta, que en la ida arañó un punto de San Mamés en el tiempo de descuento. Un centro a la desesperada del revulsivo Ejuke acabó de manera trágica en el fondo de la red tras el autogol de Padilla, que había salido por un expulsado Agirrezabala.

Nianzou, baja

«Estamos muy contentos porque se va recuperando la gente, la enfermería está casi vacía», expresó el preparador catalán, que solo cuenta con un jugador lesionado, un Nianzou que será difícil que vuelva antes del final de temporada. Sobre Ejuke, recuperado de una grave lesión, confía en su mejor versión «tras unas semanas de adaptación».