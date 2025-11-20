Lío con la fecha de la final de Copa

Juanma Mallo Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:24 | Actualizado 16:17h. Comenta Compartir

¿Se jugará la final de la Copa del Rey el próximo 25 de abril en Sevilla? Esa era la idea inicial de la Federación Española de Fútbol, sin embargo se ha encontrado con la oposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Andalucía. Lío. ¿Por qué? Debido a que el duelo del torneo del k.o. coincidiría con la Feria de Abril y sería complicado organizar un dispositivo para garantizar el buen desarrollo de ambos eventos. Además, hay que sumar que ese fin de semana se disputa el Gran Premio de Jérez de MotoGP, por lo que la presión hotelera también resulta mayúscula. Por tanto, la Federación y el Ayuntamiento de Sevilla están en conversaciones desde el lunes para buscar una solución.

Según publica 'Abc' de Sevilla, a pesar de que en un primer momento la entidad presidida por Rafael Louzán había negado la posibilidad de un movimiento de fecha, ahora se abre a estudiar una posible variación. Todo después de la petición del Gobierno a la Federación. Le ha solicitado que abra la mano y posibilite un posible cambio para no «sobrecargar», la ciudad.

Es más, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha dicho que no está de acuerdo con el 25 de abril como fecha para la disputa del encuentro en el estadio de La Cartuja. Entiende que si ya de por sí son fechas complicadas, la celebración del encuentro tensionaría aún más la capital andaluza. «Sabemos que durante la semana de feria y especialmente el fin de semana se tensionan fuertemente los servicios públicos, especialmente en materia de seguridad. Si a eso le sumamos una final de la Copa del Rey, pues lógicamente el esfuerzo que tienen que hacer los dispositivos de seguridad, las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado o en materia de ferrocarriles o aeroportuarios se multiplica», afirmó Toscano.

Todavía queda tiempo, pero no es seguro que la final de Copa se celebre el próximo 25 de abril. De momento, el Athletic, campeón en 2024, no ha entrado en competición, igual que los otros tres equipos clasificados para la Supercopa: el Madrid, el Barcelona y el Atlético. Lo harán en la siguiente ronda. En cuanto a equipos vizcaínos, el equipo superviviente es el Portugalete, que tumbó al Valladolid en la primera ronda y en la siguiente se mide al Alavés: el 2 de diciembre a las 19 horas.