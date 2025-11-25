Un leve empujón con el pecho deja a Paredes sin el próximo duelo de Champions

El Athletic perderá al central Aitor Paredes para el crucial partido de Champions ante el Paris Saint-Germain en San Mamés. El defensa vio una ... amarilla por una acción leve: un pequeño golpe con el pecho sobre Chory, el corpulento delantero centro rival, tras una fricción junto a una banda. Fue elegido el 'MVP' del partido.

La jugada se produjo en el minuto 84 cuando Chory, un portento de potencia física, hizo una falta a Paredes. El defensa rojiblanco se irritó y al levantarse le dio un leve empujón con el pecho, una jugada de esas en la que los defensas marcan territorio. No fue un gesto violento ni mucho menos.

Sin embargo, el colegiado interpretó la acción como conducta antideportiva y le mostró la tarjeta amarilla, la que completaba ciclo y provocaba su suspensión automática para la sexta jornada de la competición europea.

La decisión dejó al rojiblanco aún más irritado porque la acción apenas había tenido entidad. Aun así, la sanción será firme y Valverde sólo contará con Vivian y Laporte como centrales ante el PSG. El golpe fue leve, la consecuencia, grande.