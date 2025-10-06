La lesión de Iñaki Williams le libera de ir con Ghana pero tensa la enfermería del Athletic

Iñaki Williams sintió que algo iba mal en el partido contra el Mallorca y pidió el cambio en el minuto 53, incapaz de continuar en ... el terreno de juego debido a un problema físico que le obligó a dejar su sitio a Nico. El extremo reapareció en el día en que su hermano cayó lesionado e ingresó en la ya de por sí ocupada enfermería del Athletic, donde ahora están entre algodones seis futbolistas de la primera plantilla. La baja del capitán se une a las de la larga duración de Beñat Prados y Unai Egiluz, desactivados durante toda la temporada por sus respectivas lesiones de rodilla, además de las de Álex Berenguer, Oihan Sancet y Mikel Vesga. Los servicios médicos trabajan para recuperar cuanto antes a estos tres últimos y también al atacante bilbaíno, sinónimo de disponibilidad.

El club no ha perdido el tiempo a la hora de hacer las pruebas diagnósticas pertinentes para conocer el alcance exacto de la dolencia de Iñaki Williams. Los exámenes han determinado que el capitán sufre una «lesión muscular-sobrecarga en el tensor de la fascia lata de su pierna izquierda», de acuerdo con el parte médico facilitado ayer por Ibaigane. ¿Conclusión? «El capitán no se concentrará con la selección de Ghana y comenzará su recuperación en las instalaciones de Lezama», aclararon los doctores, además de añadir que el futbolista sigue pendiente de someterse a exámenes adicionales. El tiempo estimado de baja es de una a tres semanas, por lo que si todo va bien el atacante reaparecería ante el Elche.

Los servicios médicos se dieron prisa en reconocer a Williams –apenas pasaron unas horas entre la lesión y las pruebas efectuadas–, quien de esta forma no tendrá que hacer miles de kilómetros para enfrentarse el miércoles a la República Centroafricana en el Ben M'Hamed El Abdi Stadium de El Jadida de Marruecos –el choque se disputa en el estadio neutral– y a Comores el domingo en casa. El delantero queda desconvocado y las 'Black Stars' no podrán contar con el bilbaíno de cara a estos partidos valederos para el Mundial de 2026.

Un 40% de lesionados

No hace falta analizar mucho para darse cuenta de que el Athletic está sufriendo bastante con las lesiones en lo que va de temporada. «El año pasado tuvimos un índice de disponibilidad muy alto y ahora estamos teniendo algún problema, sobre todo en la delantera», dijo Ernesto Valverde antes del duelo frente al Mallorca. Poco después vio caer a Iñaki Williams, más madera para la enfermería. Allí siguen Sancet y Vesga –dolencias musculares–, Berenguer –artritis traumática en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie derecho–, Prados y Egiluz, con los cruzados rotos. Más allá de los estos dos últimos, Txingurri confía en recuperar a los cuatro restantes en un par de semanas.

Antes de estas seis bajas, también se habían hecho daño Paredes, Lekue, Ruiz de Galarreta, Nico Williams y Unai Gómez. Es decir, en menos de tres meses ha habido 11 jugadores lesionados, un 40% de la plantilla empleada.