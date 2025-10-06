El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñaki Williams remata en el partido contra el Mallorca. EFE

La lesión de Iñaki Williams le libera de ir con Ghana pero tensa la enfermería del Athletic

Problemas físicos ·

El capitán causa baja en las 'Black Stars' por un problema muscular y amplía la nómina de las ausencias rojiblancas junto a Berenguer, Vesga, Sancet, Prados y Egiluz

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:55

Comenta

Iñaki Williams sintió que algo iba mal en el partido contra el Mallorca y pidió el cambio en el minuto 53, incapaz de continuar en ... el terreno de juego debido a un problema físico que le obligó a dejar su sitio a Nico. El extremo reapareció en el día en que su hermano cayó lesionado e ingresó en la ya de por sí ocupada enfermería del Athletic, donde ahora están entre algodones seis futbolistas de la primera plantilla. La baja del capitán se une a las de la larga duración de Beñat Prados y Unai Egiluz, desactivados durante toda la temporada por sus respectivas lesiones de rodilla, además de las de Álex Berenguer, Oihan Sancet y Mikel Vesga. Los servicios médicos trabajan para recuperar cuanto antes a estos tres últimos y también al atacante bilbaíno, sinónimo de disponibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  5. 5

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  6. 6

    Arkaute acumula más de 450 demandas desde 2020
  7. 7 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  8. 8

    «Es una oportunidad para que Getxo no se convierta en Puerto Banús»
  9. 9

    Alimentación, estudios, ropa... Esto es lo que cuesta criar a un hijo hasta que se va de casa
  10. 10

    Las imágenes que revelan cómo Israel ha convertido Gaza en un desierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La lesión de Iñaki Williams le libera de ir con Ghana pero tensa la enfermería del Athletic

La lesión de Iñaki Williams le libera de ir con Ghana pero tensa la enfermería del Athletic